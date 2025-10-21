【理系ギャグ】おひとり様なのに「29名様」とご案内されてしまった!?わかる人しかツッコめない理系オチ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
タイトルで「二進法でやってる店」とオチがわかっているのに、わかる人はツッコみ、わからない人は頭をひねる……。人によって得手不得手がはっきりしがちな理数系のネタを直球でぶつけた2コマ漫画に、X(旧Twitter)で2万8000件超のいいねが寄せられている。
話題を呼んだのは、あくまでクマ(@akmd_kuma)さんが2023年12月、自身のSNS上に投稿した創作2コマ「二進法でやってる店」。1コマ目ではお店に1人で訪れた女性客が、店員から「何名様ですかー？」と呼びかけられ、女性は指を1本立てる、というありふれた光景が描かれる。だが、その指を見た店員は「29名様ご案内でーす!!」とアナウンス。タイトル通り二進数で読み取ったというオチなのだが、読者からは「2名様では？」「どっちの端を0と定義していいのか迷わない…？」「11101って言え」と、理屈が分かったからこそさまざまなポイントで異論やツッコミが集まった。
■ちょっとした雑学のシェアという気持ち
「アイデアは飲食店に行ったときに思いついたもので、この漫画と同じように店員さんから人数を聞かれた際、口頭ではなく人差し指で伝えたのですが、もし『指の意味が伝わってなかったら』と考えたのがきっかけです」と、本作「二進数でやってる店」のアイデアが生まれた理由を話してくれたあくまでクマさん。何気ない日常というシチュエーションのなかで、日常では使わないような専門的な用語が出てくるとギャップがあっておもしろいのではという考えからネタを構築しているのだそう。
前提知識が必要なネタをたびたび描くことについては「読む方によっては知らないネタもあると思うので用語の解説を入れることはありますが、話の流れとして解説を入れるのが難しそうなときは省いています。そのときは、ネタが何かをあまり考えず、何となく楽しんでもらって、どこかの機会でそのネタを見たときに思い出していただければと思ってます」と正直な思いを語る。
昔から科学系のネットニュースを読むのが好きだったというあくまでクマさんは、現在でも解説動画などをよく観るのだそうで、「そこからインプットしています。あとはゲームをいろいろと遊ぶのですが、ゲームの中で登場する雑学とかもインプットすることはありますね」と創作のアイデアの出どころを教えてくれた。
最後に「いつも漫画を読んでもらってる友人からは『タメになった』と言われることがありましたので、ちょっとした雑学のシェアという気持ちもあります」と本作に込めた想いを話すあくまでクマさん。もしも本作を読んでクスッと笑えたら、あなたは雑学王かも？
取材協力：あくまでクマ(@akmd_kuma)