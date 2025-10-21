

部下の「考える力」を鍛えるには、上司の「問いかけ」が効果的です（写真：YAMATO／PIXTA）

成果を出す管理職に共通する一番の資質は「リーダーシップ」だと言われる。正しいリーダーシップとは何か。どうすれば、リーダーシップを発揮し、部下を育てチームの成果を最大化できるのか。

外資系企業で最高執行責任者（COO）を務め、このたび『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』を上梓した櫻田毅氏が、部下を育てるリーダーシップについて解説する。

部下の「考える力」を鍛える方法

「もっと自分で考えて行動してほしい」というのは、多くの上司が部下に望んでいることです。自分で考えて行動できる部下が増えれば、仕事のスピード感は増し、チームの成果も高まるからです。管理職としての負担も軽くなり、自分ならではの仕事に注力もできます。





そこで、「あなたはどう思うの？」と部下の考えを聞くようにしている。仕事を任せて自分で考える機会を増やす。あるいは、「1つ上の立場で考えてみよう」と、視座の高さや視野の広さを促す――このようなマネジメントを行っている管理職も少なくありません。

もちろん、部下の考える力（思考力）を鍛える最もよい方法は、実践を通して、自分で考える機会をたくさんつくることです。

しかし一方で、部下の思考力が期待するように伸びず、「考えがピント外れで困ってしまう」「考えがまだまだ浅くて……」「安心して任せられない」といった悩みも尽きないようです。

部下の思考力を鍛えるためには、実務経験に加えて意図的なトレーニングを行うことが効果的です。それが、上司の部下に対する「2つの問いかけ」です。

1つ目の問いかけ：「なぜ、あなたはそう考えたのか？」

1つ目の問いかけは、「なぜ、あなたはそう考えたのか？」です。部下が「仕事をこのように進めたい」と自分なりの考えを持ってきたとき、内容にかかわらず、そう考えた根拠を確認するのです。

例として、2日間の顧客セミナーの運営を任せた部下との会話です。

部下「今年の顧客セミナーの講師は、半分以上を海外オフィスから呼ぼうと思います」

上司「いいと思いますが、なぜそう考えたのですか？」

ここで、部下が明確な根拠を述べることができるかどうかです。「海外投資が加速しているいま、顧客の関心は現地の運用担当者の生の声を聞くことです。私たちグローバル企業だからこそ、その期待に応えることができるのです」――合理的な根拠であり、「そのとおりですね。いいでしょう。海外オフィスへの講師依頼でサポートが必要であれば言ってください」と返せばよいでしょう。

ところが、「いや、何となくグローバル感を出したくて」とか、「ロンドンのジェームズが紅葉の日本に来たがっていたので」など、根拠のない回答をするようではOKは出せません。

成長とは、できないことができるようになること、すなわち、再現性のある能力を新たに獲得することです。根拠のない考えを許してしまうと、たとえ結果オーライでも、そこからは何も学ばず成長もありません。「なぜ、そう考えたのですか？」で、結論への合理的な思考プロセスを磨くことで、再現性のある思考力を身に付けることができるのです。

私がアメリカ人上司に自分の判断を伝えるときも、必ず”Why?”と根拠を質問されていました。それに納得性のある回答をして初めて、”OK, Go ahead（先に進めよう）”と言ってもらえました。根拠の希薄な判断などできないため、しっかりと考えるトレーニングになっていました。

2つ目の問いかけ：「なぜ、私はこう考えたのか？」

思考力を鍛える2つ目の問いかけは、「なぜ、私はこう考えたのか？」です。

これは、上司の思考のプロセスを部下に学んでもらうためのものです。自分が管理職として何らかの判断を行い、部下に結論とその理由を伝える場面があったとします。そのとき、判断理由を伝える前に、「なぜ、私はこう考えたのか？」と部下に一度問いかけるのです。

部下の回答が的を射たものであればそれを認め、そうでなければ、自分の判断根拠を説明します。判断の目的は何か、何を優先させたか、判断の影響をどこまで考えたか、どのタイミングで見直すことがあり得るかなど、結論に至る自分の思考のプロセスを一緒に追っていくことが部下の学びとなります。

ポイントは、自分が判断理由を伝える前に必ず部下に考えてもらうことです。カラオケがうまくなるためには、何度も歌ってみる必要があります。ゲームがうまくなるためには、繰り返しゲームをする必要があります。再現性のある判断力を高めるためには、何度も自分で判断してみる訓練が必要なのです。

上司にとっても、部下に理路整然と説明できるだけの根拠がなければ、このように問いかけることはできません。「エイヤッ」「何となく」などのいい加減な説明では部下は納得しません。部下に、「なぜ、私はこう考えたのか？」と問いかけることは、上司にとっても、結論に至る合理的な思考プロセスを固める訓練になるのです。

私たちは部下に、「1つ上の立場で考えてみよう」と促すことがあります。視座を高め、視野を広げて全体を見ることが、より質の高い思考の助けになるからです。

しかし残念ながら、それは簡単にできることではありません。上司と部下とでは、持っている情報量が大きく違います。役割や責任も異なります。なにより部下は、実際に上司の立場で仕事をした経験がありません。

情報格差があり、役割や責任も違い、しかも経験したことがないこと。これをイメージするのは、よほど想像力がある人以外は困難なのです。

とはいえ、できれば1つ上の立場で考えることができるようになってもらいたいものです。そのためのトレーニングが、「なぜ、私はこう考えたのか？」による上司の判断の疑似体験なのです。

大谷翔平選手も重視する再現性のある能力の向上

部下に対する2つの問いかけは、思考プロセスを学習することによる、再現性のある思考力の獲得です。アメリカ・メジャーリーグのスーパースター大谷翔平選手も、再現性のある能力の向上に注力しています。彼はインタビューの場で次のように語っています。

「スイングに関しては基本的なことができているかどうかが一番なんです。（中略）正しく構えて、タイミングを合わせて、イメージ通りの軌道でスイングすれば、ヒットやホームランを打てる可能性は限りなく広がります」「ファンのみなさんは、数字にこだわると思いますが、プレーヤーとしては感覚にこだわっていかないと、長いスパンで見たときの数字が残らないんです」（『Sports Graphic Number 1111号』2025年1月16日、文藝春秋）。

大谷選手も結果オーライを許さず、結果につながるためのプロセスや感覚を大切にすることで、再現性のある能力を向上させようとしているのです。

「なぜ、あなたはそう考えたのか？」で、部下の仕事の判断根拠の質を高める。「なぜ、私はこう考えたのか？」で、1つ上の立場での（高い視座と広い視野での）判断力の疑似体験をする。この2つの問いかけが、部下の考える力を強化する助けとなります。

（櫻田 毅 ： アークス＆コーチング代表）