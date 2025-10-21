ÀÄÌÚÍ®¡ÖËÍ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥ß¥Ê¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬¡Ù¤ÎÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÀÄÌÚÍ®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¡¢Æ±À³¤Ë¤â´·¤ì¡¢½çÄ´¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ýー¥ºÄ¾¸å¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢2¿Í¤ÎºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¥ß¥Ê¥È¤Ï¡¢°¾Èþ¤ËÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¾¡ÃË¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È¹¥¤¡É¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀÄÇ¯¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ªÏÃ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¾¯¤·¤º¤Ä²¿¤«¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ê¥È¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤ÀÄÇ¯¡£¤¹¤°¤ËÁê¼ê¤ò²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤é¤·¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¿Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÀÜ¤¹¤ëÀ³Ê¤ä¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¤è¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´û»ë´¶¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡È¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¡É¤È¤¤¤¦ËÍ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥ªー¥Àー¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¡È¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ë¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£°ãÏÂ´¶¤ò»¡¤·¤Æ¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤±¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£ËÍ¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤¤²á¤®¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤ª¼Çµï¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¾å¤Ë¡¢ÀäÂÐËÍ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ø¤Î¿®Íê¤ÈÂº·É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Âè3ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¥ß¥Ê¥È¤ò¸«¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÀÄÌÚÍ®¡Ê¥ß¥Ê¥ÈÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡üµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Î°õ¾Ý¤¹¤´¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ªÏÃ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¾¯¤·¤º¤Ä²¿¤«¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯±ÇÁü¤Ç³§¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ß¥Ê¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ß¥Ê¥È¤Ï¼ò²°¤µ¤ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤ÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÁê¼ê¤ò²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤é¤·¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ê¥È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÀÜ¤¹¤ëÀ³Ê¤ä¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¤è¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´û»ë´¶¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¡¢Äó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ËÍ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥ªー¥Àー¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£È±·¿¤ä°áÁõ¤â¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖ¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Ê¥È¤Ê¤é¤³¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥ß¥Ê¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¥ß¥Ê¥È¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸òÍ§´Ø·¸¤¬¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿»þ¤ËÀµÄ¾¤Ë¡Öº£Æü¤Ïµ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ÊÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤Þ¤ê»ö¤¬Â¿¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿Ø¤â¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌòÊÁ¤¬¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶ºî¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¸½¾ì¤Ç½ÀÆð¤Ë³§¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ê¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü²ÆÈÁ¤Î°õ¾Ý²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ë¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ÆóÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹´ü´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÌò¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÍ¤ÎÌò¤Î°ãÏÂ´¶¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¤é¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ë¸½¾ì¤Ç¤¹¡£²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ß¥Ê¥È¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î°õ¾ÝÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤±¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤¤²á¤®¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤ª¼Çµï¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¾å¤Ë¡¢ÀäÂÐËÍ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆÃ¤Ë¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡©¾¡ÃË¤È¥ß¥Ê¥È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾¡ÃË¤Ï¡¢¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¹Í¤¨¤¬½ù¡¹¤Ë¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯°¦¤é¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤òÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ê¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Èà¤Ë¤ÏÈà¤Ê¤ê¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºÇ¶á¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡È¥À¥ëÃå¡É¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ë¤á¤ÎÉþ¤Ð¤«¤ê¤ò¹¥¤ó¤ÇÃå¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤È²ñ¤¦»þ¤ä¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç½Ð³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«ÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤é¡¢°Å¤¯¤Æ¹âµé¤½¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¶õ´Ö¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¾¯¤·»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¿Í¤È¤·¤ÆTPO¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤ªÅ¹¤Ð¤«¤ê¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤ÈÁê¼ê¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤äÆÌ±ú¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ï¤ï¤ê¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÆÌ±ú¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥«¥Á¤Ã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ø·¸¤ä»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤ä½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂè3ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Í¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¥ß¥Ê¥È¤ò¸«¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¥ß¥Ê¥È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤¿¤ê¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿¼¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
