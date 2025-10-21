サイステップが大幅反落、４０００万株の新株式と２１万３６００個の新株予約権発行を発表 サイステップが大幅反落、４０００万株の新株式と２１万３６００個の新株予約権発行を発表

サイバーステップ<3810.T>が大幅反落している。２０日の取引終了後に、第三者割り当てによる４０００万株の新株式の発行と、２１万３６００個（潜在株数２１３６万株）の第４２回新株予約権の発行を発表しており、株式価値の希薄化を嫌気した売りが出ているようだ。



払込期日及び割当日は１１月２８日で、ＱＬ有限責任事業組合（東京都港区）、ＱＬ第２号有限責任事業組合（東京都港区）、Ｔｉｇｅｒ Ｊａｐａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（東京都渋谷区）などに割り当てる。調達資金約２７億５３４２万円は、Ｍ＆Ａ及び新規事業運営資金や子会社テノーラにおける運転資金・システム開発資金、子会社ミライヲツナグにおける運転資金、更にグループ各社の運転資金にあてる方針。なお、希薄化率は最大で２４５．３１％となる。



出所：MINKABU PRESS