TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が、10月20日放送の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演。秋らしい衣装のオフショットがSNSで公開された。

【写真】秋の訪れにぴったりなスタイリングの“爆イケ”TOMORROW X TOGETHER①②【動画】新曲「Can’t Stop」のキレキレダンス①②

■TXT、『CDTVライブ！ライブ！』恒例のサイン動画も公開

日本3rdアルバム『Starkissed』を10月22日にリリースするTOMORROW X TOGETHER。番組では、エレクトロファンクサウンドのタイトル曲「Can’t Stop」をフルサイズでTV初パフォーマンスした。

メンバーの衣装は秋らしいカラーリングで、それぞれの個性に合わせたスタイリング。SOOBIN（スビン）はブラウンのショートジャケット、BEOMGYU（ボムギュ）は上下シルバーのセットアップで、ふたりともパンツをブーツインして長い脚がさらに引き立つコーディネートだ。

そしてYEONJUN（ヨンジュン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）のハイトーンヘアコンビはカーゴパンツスタイルで登場し、TAEHYUN（テヒョン）はネイビーで統一した着こなしを見せた。5人は思い思いのポーズを決めており、キャプションには「#TXTと過ごす秋 が始まりますよ」と添えられている。

SNSでは「かっこよすぎ！」「ナチュラルお洒落でいい！」「秋のトゥバちゃん最高」「顔も衣装もダンスもかっこいい」「ポーズ統一しないところが好き」「手足の長さ凄すぎ」「サインする姿も本当にかっこいい」と反響を集めている。

なお、『CDTVライブ！ライブ！』のSNSでは、メンバー5人が壁にサインをしていく番組恒例のムービーも公開された。

■TXT新曲「Can’t Stop」のキレキレダンスで魅了

またスビンとテヒョン、ヨンジュンとヒュニンカイとボムギュの2組に分かれて踊った「Can’t Stop」のダンス動画も公開。キレキレのダンスを堪能することができる。