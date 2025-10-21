水がコロコロ滑って気持ちいい。サッと使えるセラミックコーティングの実力を試してみた
サッとひと手間でしっかり撥水が助かる。
愛車をキレイに維持する方法のひとつがコーティングですが、セルフタイプから専門店での本格施工まで費用も効果も千差万別。できれば価格は控えめで効果は高いが理想ですよね。
そこで今回は自分で簡単に使えるコーティング剤の中から、セラミック×グラフェン×カルナバロウ入りの「CERAGRAF」を試す機会をもらったので皆さんにもご紹介します。
結論、手軽さと効果のバランスは良いと感じたので参考にしてみてください。
施工は塗って拭くだけだから簡単
今回試した「CERAGRAF」は、中性で気軽に使えるセルフコーティング剤。成分には撥水性能が高いセラミックに加え、耐久性を高めるグラフェンと艶出し用のカルナバロウが配合されています。
いずれも定番の素材なので、洗車好きな人であればいずれも耳馴染みがある素材かと。
施工は簡単で、洗車後の乾いたボディに塗布してマイクロファイバークロスで拭くだけでOK。ムラが出ないよう、しっかりと塗り伸ばしましょう。
効果はすぐ出る
効果を比較すべく、まずは施工前の状態がこちら。屋外駐車であまりメンテナンスもしていないため、全体的にベタッと水膜が残ります。
ここまで悪化しているとコンパウンドで磨いたほうがベターですが、今回は手軽さを優先してこの状態からどこまで回復するのかを実験。
30秒ほどで右半分だけ施工してすぐに水をかけたところ、しっかりと撥水。手軽さの割に効果は高いので定期的に塗ってあげればキレイ維持が格段にしやすくなりそうです。
なお効果は施工直後から発生しますが、24時間の乾燥（水に濡らさない）をした方が効果は高いとのことでした。
ツヤや深みについてはカラーやボディの状態で変わりそうですが、若干深みが増していると感じました。
今回は水垢やウォータースポットの処理をしていないので限定的な効果だと思います。キレイな状態で施工すればその維持もしやすくなるでしょう。
メッキやホイールにも
「CERAGRAF」はボディ以外にも、ホイールやメッキパーツ、未塗装樹脂のコーティングも可能。
見た目が劇的に変化するものではないですが、ツヤや深みが増して汚れも付きにくくなるのでやっておくと次回洗車もラクできそうでした。
そのほかにもバイクや自転車にも利用可能。数あるコーティング剤の中で「CERAGRAF」がベストとは言えないものの、手軽さ・効果・価格のバランスは悪くないと感じました。
気になった人はぜひ、おトクな先行セール中にチェックしてみてください。
本記事制作にあたりLADASより製品提供を受けております。