浜辺美波、目黒蓮ら12名の豪華キャスト総出演！映画『ほどなく、お別れです』最新予告映像解禁

浜辺美波と目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）より、豪華キャスト集結の最新予告映像が解禁された。

■「ほどなく、お別れです」という言葉に隠された意味とは？

誰にでもやってくる、永遠のお別れ。決して避けては通れない“悲しみ”を明日を生きる“希望”に変えるため、“最高のお見送り”を目指す清水美空（浜辺美波）と漆原礼二（目黒蓮）のふたりが、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿を描く本作。

「すみません、伝言を預かったのですが…」と、葬祭プランナー・漆原の前に現れたのは、就職活動全敗中の美空。故人からのメッセージに「気味悪いですよね」と自嘲する理由…それは、美空には“聞こえるはずのない故人の声”が聴こえるから。そんな不思議な出会いから、漆原は美空を葬祭プランナーとしてスカウトし、ふたりは“最高のお見送り”を目指す。

お腹の子と共に命を落とした妻へ、幼くして病でこの世を去った娘へ、離れた場所で暮らす家族へ。様々な事情を抱え、後悔と無念の気持ちを前に立ち尽くす遺族に、ふたりがどんな言葉で寄り添い、区切りとなる式をあげるのか…？ やり場のない想いを抱えた登場人物たちが一歩前に踏み出す姿に、観る者の心が救われる。

そして、葬祭プランナーとして様々な家族と出会い、日々成長していく美空と、そんな彼女の“能力”を信じて共闘する漆原。ぶつかり合いながらも、やがて息の合ったバディへと変貌していくふたりのコンビネーションは必見だ。

そして、最後に漆原が優しく語り掛ける「ほどなく、お別れです」という言葉に隠された意味とは？ また、ラストカットで美空が涙を湛えた理由とは？ 悲しいお別れのその先に、あたたかな希望に包まれる作品に仕上がっている。

■映画情報

『ほどなく、お別れです』

2026年2月6日（金）公開

出演：浜辺美波、目黒蓮 他

原作：長月天音『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）

監督：三木孝浩

脚本監修：岡田惠和

脚本：本田隆朗

配給：東宝

(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会 (C)長月天音／小学館

