国際卓球連盟（ITTF）は21日、2025年第43週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には5選手

男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。松島輝空（木下グループ）が16位、戸上隼輔（井村屋グループ）が19位、宇田幸矢（協和キリン）が26位、篠塚大登（愛知工業大）が1つ順位を上げて30位と、5選手がトップ30に名を連ねている。

続いて37位に田中佑汰（金沢ポート）、49位に茺田一輝（早稲田大）、57位に及川瑞基（岡山リベッツ）が浮上し60位以内をキープ。

71位に村松雄斗（霧島整形外科病院）、73位に吉山僚一（日本大）、84位に吉村真晴（SCOグループ）、88位に坂井雄飛（愛知工業大）、95位に吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）がそれぞれ順位を上げて100位圏内にランクインしている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年10月21日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

16位（-）：松島輝空

19位（-）：戸上隼輔

26位（-）：宇田幸矢

30位（↑ 31位）：篠塚大登

37位（↑ 38位）：田中佑汰

49位（↑ 51位）：茺田一輝

57位（↑ 58位）：及川瑞基

71位（↑ 72位）：村松雄斗

73位（↑ 75位）：吉山僚一

84位（↑ 86位）：吉村真晴

88位（↑ 89位）：坂井雄飛

95位（↑ 96位）：吉村和弘