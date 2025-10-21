11時の日経平均は685円高の4万9871円、アドテストが154.88円押し上げ 11時の日経平均は685円高の4万9871円、アドテストが154.88円押し上げ

21日11時現在の日経平均株価は前日比685.82円（1.39％）高の4万9871.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1120、値下がりは407、変わらずは84と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を154.88円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が112.12円、ファストリ <9983>が96.97円、ＴＤＫ <6762>が42.93円、日東電 <6988>が22.90円と続く。



マイナス寄与度は28.28円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、東京海上 <8766>が2.68円、ディスコ <6146>が2.49円、イオン <8267>が1.97円、日立 <6501>が1.58円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は水産・農林、保険の2業種のみ。値上がり率1位はその他製品で、以下、その他金融、金属製品、精密機器、情報・通信、鉄鋼と続いている。



※11時0分11秒時点



株探ニュース

