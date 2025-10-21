「しまねオンライン業界研究会」Zoomで開催 - 島根での就活を支援、1日で15社以上と交流できる
島根県雇用政策課は12月13日、「しまねオンライン業界研究会」をZoomで開催する。
しまねオンライン業界研究会
○タイパ重視の効率的な企業研究イベント
本イベントは、島根県での就職活動を効果的に進めたい学生に向けた特別プログラムとなる。1日で一気に15社以上と交流でき、参加者は短時間で効率的に企業研究を進めることができる。
登場するのは、島根県内の企業や団体など計70社。第1部は10:00〜12:10、第2部は13:00〜15:10の2部制で行われ、各部には35社が参加予定となっている。
○参加費無料、自由な服装で気軽に参加可能できる
対象は2027年3月卒業予定の大学生等で、低学年の参加も歓迎している。参加費は無料で、服装は自由となっている。定員は150名で、参加者のうち100名に特典が用意されている。
