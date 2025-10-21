6人組女性アイドルグループ Toi Toi Toiの星野ティナが、ファーストシングルCD「Toi Toi Toi」のリリースを22日に控え、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。曲の奥に潜む“エモさ”と“ギャル系キャラ”を吹き込んだ秘話、そしてライブで見せる意外なこだわりまで語ってもらった。（「推し面」取材班）

「イントロから好きで、1人1人に合った歌詞や曲調があって、一曲なのに六色ある。すごい推しポイントです」

中でも特別な想いを寄せているのが、サビに登場する♪終わらない物語を行こう――という一節。実は、かつて「monogatari 」という名前のグループで活動していたことがある。

「歌ってるのは私じゃなくて、（谷屋）杏香ちゃんなんですけど、このフレーズ聞いた瞬間“前世と繋がった”って思ったんです。私にとっての“物語”は終わらなかったんだなって。めっちゃエモい、みたいな」

一方、レコーディングでは真逆の一面が発揮された。担当したのはラップ調のパート。最初は何も指示されず、普通に歌ったところ、同曲の作詞作曲に関わった早川博隆氏から「ちょっと違うね」という一言。そして続いた「ギャル系で行って欲しいんだよね」というアドバイスが忘れられない。

「早川さんの中で、私がToi Toi Toiの中ではギャル系キャラらしくて（笑）でも、それがはまったんです。こういう感じで歌っていいんだってなりました。自分の個性も出せたし凄くよかったです」

ライブパフォーマンスの“推しポイント”はメンバーが「アラジンパート」と呼ぶアラビアンテイストのパート。そこで披露されるのは、メンバー全員による首のアイソレーション（体の一部を独立させて動かすダンス）。しかも、完全に真顔で行うことになっている。

「めちゃくちゃシュールなんですよ！ ライブでしか見れないポイントなんで、ぜひ見てほしい。しかも今、リリースイベントでファンの皆さんにも踊ってもらってて……全員が首動かしているのがシュールすぎて（笑）すごい面白く大好きな時間です」

CDデビュー作で感じ取った“前世とのリンク”と“自分らしさ”が、星野ティナというアイドルをより自由にしていく。