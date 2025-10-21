今井翼、総額500万円ロレックスのコレクションを紹介「おしゃれさんですね」「どれもお高そうで!」
俳優の今井翼（44）が21日、自身のインスタグラムを更新。「コレクション」と題し、愛用しているアクセサリーを公開した。
【写真】総額約500万、今井翼のROLEXコレクション
今井は「ファッションに合わせて組み合わせる楽しみ」とつづり、ブレスレット、指輪、時計の合計9点を並べた写真をアップ。シルバーで統一されたコレクションを披露している。
アクセサリーの中には、総額500万円相当の高級時計・ロレックスが3点並べられており、豪華なコレクションとなっていた。
この投稿にファンからは「どれもお高そうで!!!素敵なコレクション」「翼くんはロレックスの時計のイメージ強いです」「すごく素敵だし、おしゃれでセンスも抜群ですね！」「さすが、おしゃれさんですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】総額約500万、今井翼のROLEXコレクション
今井は「ファッションに合わせて組み合わせる楽しみ」とつづり、ブレスレット、指輪、時計の合計9点を並べた写真をアップ。シルバーで統一されたコレクションを披露している。
アクセサリーの中には、総額500万円相当の高級時計・ロレックスが3点並べられており、豪華なコレクションとなっていた。
この投稿にファンからは「どれもお高そうで!!!素敵なコレクション」「翼くんはロレックスの時計のイメージ強いです」「すごく素敵だし、おしゃれでセンスも抜群ですね！」「さすが、おしゃれさんですね」などのコメントが寄せられている。