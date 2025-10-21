¡Ú¥Ð¥¹¥±¡Û¶Ã°Û¤Î16ºÐ¡¦ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÖÎý½¬¤ÇËè²ó°Õ¼±¡× Æ´¤ì¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤«¤éàÄ¾ÀÜ»ØÆ³á¤ÎÃæ¿È
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦´üÂÔ¤ÎàÈ¬Â¼£²À¤á¤¬ÌÀ¤«¤¹À¤³¦¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤½¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡½¡½¡£ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê£±£¶¡áÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¡Ë¤Ï£Õ£±£¶ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢£¶·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿°ïºà¤À¡£º£²ó¤ÏÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤«¤é¼õ¤±¤¿Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤ÎÃæ¿È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤äà¿ä¤·á¤Þ¤ÇÇ®¤¯¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤Î¥Ð¥¹¥±Éô¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¡ÇòÃ«¡¡ÊÒÊ÷¡ÊÁïÂÀ¡Ë´ÆÆÄ¤¬£Õ£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤¿´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙËÜµ¤¤Ç¥Ð¥¹¥±¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤â¾ï¤Ë¹â¤¤°Õ¼±¤òµá¤á¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÂåÉ½³èÆ°¤ÇÆÀ¤¿¼ê±þ¤¨¤Ï
¡¡ÇòÃ«¡Ê¥È¥à¡Ë¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·ÄÌÍÑ¤·¤¿´¶¿¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£É£Ñ¤äµ»½Ñ¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¦¤Ë¤Ï¡¢´ðÁÃÎÏ¤äÈ½ÃÇ¤ÎÂ®¤µ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½È¬Â¼¤ÎÂ¸ºß¤Ï
¡¡ÇòÃ«¡¡¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡£´ðÁÃ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â´ïÍÑ¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÅÚÂæ¤«¤é¤Ä¤¯¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£¸·î¤Ë¤ÏÈ¬Â¼¼çºÅ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿
¡¡ÇòÃ«¡¡¥·¥å¡¼¥È¤ÎÃåÃÏ¤ä¹½¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Î£Â£ÁÁª¼ê¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£¤âÎý½¬¤ÇËè²ó°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÇòÃ«¡¡ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«£Î£Â£Á¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼ñÌ£¤Ï
¡¡ÇòÃ«¡¡¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ë°ìµ¤¸«¤·¤¿¤ê¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¾¯¤·¸«¤¿¤ê¡£¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·Ï¤¬¹¥¤¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡×¤ò¸«¤Æ¡¢ÌµÌ¾Áª¼ê¤¬ÅØÎÏ¤Ç£Î£Â£Á¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤Ë¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï
¡¡ÇòÃ«¡¡ÅâÍÈ¤²¤Ç¤¹¡££±£²¸Ä¤¯¤é¤¤¥Ú¥í¥Ã¤È¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤¤¤ë¤«
¡¡ÇòÃ«¡¡¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤ä±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä£Ã£Í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÎø°¦¤Ï
¡¡ÇòÃ«¡¡º£¤ÏÈà½÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡ÇòÃ«¡¡£Î£Â£Á¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êì¤Ë¡¢²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤·¤é¤¿¤Ë¡¦¤Á¤å¤½¤ó¡¦¤¸¤ã¤Ã¤¯¡¡£²£°£°£¹Ç¯£´·î£²£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©½Ð¿È¡£Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¾®³Ø£³Ç¯¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ò»Ï¤á¡¢£¶Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¥ß¥Ë¥Ð¥¹½Ð¾ì¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡Ãæ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡££²£µÇ¯½Õ¤ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Æ±£¶·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ë½é¾·½¸¡£Æ±£¹·î¤Î£Õ£±£¶¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢£Õ£±£¶ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤È¤·¤Æ£´¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹£±£¹£´¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¹£¶¥¥í¡£