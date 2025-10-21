昭和59年生まれの懐かしキャラ「カッパのキューキュー」が復活発売決定！

1984年に誕生した昭和生まれのキャラクター「カッパのキューキュー」が、令和の時代に復活です！

「カッパのキューキュー」は、1984年（昭和59年）に生まれたセキグチオリジナルのぬいぐるみで、「COMICALS（コミカルズ）」というキャラクターシリーズの中の1つです。コミカルズは名前の通り、ちょっとクスッとしてしまうようなネーミングに、二頭身でデフォルメをした愛らしい姿のぬいぐるみが数多く生まれました。

当時からシリーズを通して人気が高く、中でも「カッパのキューキュー」は今でもたくさんのファンから愛され続けているぬいぐるみです。

今回はそんなコミカルズの中でも特に人気で復刻希望の声が多かった「カッパのキューキュー」が再デビュー。当時のキューキューが再び鮮やかに目の前に現れたような、フレッシュさと懐かしさが混在する雰囲気でのリニューアルとなります。

カッパのキューキュー S

Sサイズは昔のキューキューの雰囲気を忠実に再現するために、当時と同じ素材のアクリルボア生地を採用し、しっかり綿が入ったぬいぐるみに仕上げています。型紙は今回のリニューアル復刻の為に新たに起こし、細部のバランスを取り直しながらデザインしています。

またお腹の鳴き笛も当時と同じように再現しており、おなかを押すとキュッ鳴きます。

カッパのキューキュー マスコットキーチェーン

マスコットサイズは新商品となる為、１から小さなサイズのキューキューを作り手触りの良い生地で仕上げています。キーチェーン付きで持ち運びやすい手のひらサイズです。

どちらも目のパーツはハイライト入りのものを採用しており、キュルっとした目の印象がキューキューの可愛らしさをさらに引き立てています。

「カッパのキューキュー」のぬいぐるみSサイズとマスコットキーチェーンは、2025年12月5日(金)より先行発売、2025年12月12日(金)より一般発売。