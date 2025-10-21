「ティラ活アイドル」も登場！「ガチ競技」化するティラノレース…全国約300回開催の熱狂の理由

55年ぶりに開催された大阪・関西万博で、ティラノサウルスが走った。恐竜の着ぐるみを着て全力疾走する「ティラノレース」が、全国各地で開催されている。’22年には全国で25会場だった開催地は、昨年には294会場へと10倍以上に増加。SNSでは「ティラ活」という言葉が生まれ、レースの魅力を発信する「ティラ活アイドル」まで登場している。

参加者も観客も本気で盛り上がる……人々が夢中になる理由を、一般社団法人日本ティラノサウルス競技連盟代表の寺野 創流須（てらの そうるす）さんに聞いた。

恐竜の着ぐるみで「ガチ競技」する理由

恐竜の着ぐるみスーツを着て、短い手足を必死に動かしてコースを全力疾走する「ティラノサウルスレース」（以後、ティラノレース）。

発祥はアメリカで、日本では’22年に鳥取県大山町で初開催されて以来、全国へ広まった。当初は25会場だった開催数は、’23年に147会場、’24年には294会場へと拡大。ティラノ活動を指す「ティラ活」という言葉も定着し、「ティラ活アイドル」と呼ばれる人気者まで登場した。

こうした広がりの中で、’24年２月には「一般社団法人日本ティラノサウルス競技連盟」が設立された。厳格な競技規定を整備し、公認レースでは日本記録の登録まで行っている。

同連盟代表の寺野創流須さんがティラノレースに関わったきっかけは、’23年に地域イベントで運営を担当したことだった。

「イベント告知をすると、『ティラノレースの勝者には、手や足をまくっていたり、顔を出して走るティラノが多い、これは反則じゃないか』という指摘が多数寄せられました。調べてみると、ルール違反がかなり横行している状況だったんです」

着ぐるみから手足が出ていれば体の自由もききやすく、当然タイムは速くなる。

「参加者の多くは、本気でこのレースと向き合っている。だからこそ、公平なレースを開催し、競技として発展させていきたいと一般社団法人を設立しました」

団体名に「競技」と入っているのも、創流須さんの想いの表れ。楽しいイベントでありながら、れっきとした「競技」として確立したいという思いが込められているのだ。

「誰かわからないから何をやってもいい」！？ 匿名性の魅力

ティラノレースに参加するのは、どんな人たちなのか。創流須さんによると、参加者で最も多いのは「成獣メス（女性）の40〜50代」だという。

「幼獣（基本的には小学生以下の子ども）が多いと思われることが多いですが、幼獣の比率は低く、実際には大人の遊びとして認識されているようです」

純粋にレースを楽しむことが一番の目的だが、運動不足解消やストレス発散を兼ねて参加する人も多く、参加者の約７割がリピーターというのも驚きだ。

ティラノレースに魅了される理由を創流須さんは「匿名性」にあると分析する。

「ティラノスーツで顔が隠れることによって、転んでも恥ずかしくない。走っても、踊っても、誰かわからないという匿名性がいいのでしょう」

ティラノスーツに身を包むと、普段は人に見せられない、本当の自分を解放できる。すごく機敏に動いている人がいるなと思っていたら、スーツを脱いだら高齢の方で驚いたこともあったとか。

一方で、参加せずに観戦だけを楽しむ「見る専」も多い。

「ティラノが走る姿に癒やされるといった声をよく耳にします。あとラジオ体操が大人気です。うちが開催する場合は、ラジオ体操、レース、ダンスという構成で行っているのですが、『ラジオ体操を見るために来た』という人も多いんです」

転んだ姿が滑稽だったり、幼獣レースで頑張って走る子どもの姿に感動したり、観客にとってもティラノレースは魅力的なコンテンツとなっている。

独自コミュニティが生む新文化

こうした匿名性の中で、独自のコミュニティと文化が生まれている。SNSでは次々と「ティラノ用語」が誕生し、公式サイトでは「ティラノ用語集」としてまとめられている。例えば、ティラノとタッチする「ティラタッチ」など、参加者発信の言葉がどんどん集積・定着している。

さらに、レース参加をメインに旅行を組む「ティラ旅」と呼ばれる現象も生まれた。

「観光がメインではなく、ティラノレース出場後に周辺を観光するという旅行スタイルです」

さらに、ティラノスーツを着たままの来店を歓迎する「公認ティラノ店舗」も少しずつだが増えており、ティラノ文化が日常生活にも浸透し始めている。

匿名性から始まったティラノレースが、いまや独自の用語や旅行、文化、さらには店舗との連携まで生み出しているのだ。

レースから文化へ、広がる「ティラノ」の可能性

「９月から北海道や東北などで徐々にはじまり、10月から一気に増え、ゴールデンウィークまで毎週末のように全国のどこかで開催されます。また、公認レースの数も着実に増えています」

最近では、スポーツイベントでの活用も広がっている。

「実は、スポーツ業界でもティラノで盛り上げようという動きがあって、実際に野球やバスケなどのハーフタイムでイベントをすることも増えてきています」

こうした動きと並行して、創流須さんが力を入れているのが「おしゃれティラノ」の展開だ。ケガや体調の問題で走れない人でも気軽に参加できるよう、ティラノスーツをカスタマイズして楽しむ文化を推進している。

「ナース服やウェディングドレスを着たティラノなど、主に女性を中心とした個性豊かな作品が生まれています。インスタグラムで『ティラノコレクション』というアカウントも作りました。

日本の行事もティラノ色を加えたら楽しくなるんじゃないかと思っています。例えば、お正月に活躍する獅子舞に代わってティラ舞とか。実際、すでに獅子舞のようにティラノに噛まれる『ティラ噛み』といった用語も生まれています」

恐竜の着ぐるみで走るという非日常。興味を持ったら、まずは公式サイトで近くの開催情報をチェックしてみるのもいいかもしれない。

取材・文：安倍川モチ子

WEBを中心にフリーライターとして活動。また、書籍や企業PR誌の制作にも携わっている。専門分野は持たずに、歴史・お笑い・健康・美容・旅行・グルメ・介護など、興味のそそられるものを幅広く手掛ける。