週4で着回したい！【ワークマン】1,900円以下でGETできる♡「ワッフルトップス」

ポコポコとした表面感のある素材が可愛い「ワッフルトップス」。機能的でおしゃれなアイテムが多数揃う【ワークマン】では、サッと羽織りやすいカーディガンや着回ししやすいクルーネックTなど、ワッフルトップスが1,900円以下で購入可能な様子。UVカットや吸汗速乾などの機能性も備わったトップスは、毎日のコーデにヘビロテしそうな予感。さっそくチェックしてみましょう！

秋コーデの即戦力になりそうな高機能カーデ

【ワークマン】「ふんわりワッフルカーディガン」\1,280（税込）

ゆったりとしたシルエットとラグランスリーブが特徴の、サッと羽織りやすいカーディガンは、寒暖差が大きい秋コーデに大活躍しそうな予感。公式オンラインストアで「こだわりのワッフル生地」と紹介されているように、UVカットや吸汗速乾、型くずれしにくいといった機能性がしっかり備わっているのも嬉しいポイントです。

着回し力抜群かも！ イロチ買いで欲しいクルーネックT

【ワークマン】「ふんわりワッフルサーマル長袖クルーネック」\980（税込）

上記で紹介したカーディガンと同じ機能が付いているクルーネックトップス。シンプルなデザインで服装を選ばず合わせやすいため、「なに着よう？」そんなときも頼りになりそうです。全6色とカラバリも豊富。1,000円以下のプチプラ価格で購入できるので、イロチ買いもおすすめです。

着心地良好！ 毎日でも着たいクルーネックT

【ワークマン】「サーマルストレッチワッフル 長袖クルーネック」\780（税込）

ストレッチのきいたワッフル生地を使用し、軽量素材のトップスは、「快適な着心地」「毎日でも着たくなる」とブランドもイチオシの1着。胸ポケットに反射材が付いているため、暗い時間帯の散歩やウォーキングにも活躍しそう。左腕には、いざという時にも便利なペン差し付き。

秋冬コーデの1軍になりそうなハーフジップトップス

【ワークマン】「テクスチャーワッフルハーフジッププルオーバー」\1,900（税込）

トレンド感があるハーフジップデザインのワッフルトップスも登場中。ジップの開閉具合で雰囲気を変えられて、タートルネックなどをインしたレイヤードコーデも楽しめます。お手入れしやすい速乾機能付き。接触温感機能も付いているため、寒くなるこれからの季節重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i