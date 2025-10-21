【増田俊也 口述クロニクル】#51

【「時代に挑んだ男」加納典明】（50）逮捕の真相、「編集には一切関わっていない。警察は俺が気に入らなかった」

作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

増田「（1995年の）猥褻写真での逮捕で誰が守ってくれたか誰が裏切ったか、具体的な名前は挙げられないでしょうが、いったいどんなことが起こっていたんですか」

加納「俺のまわりにいた文化人・知人・友人たちも声を上げてくれて『最高裁までやるぞ！ サポートするぞ！』と言ってくれて、記者会見まで開いたんだ。だけど『逮捕』という空気が濃く漂い出した途端、ディレクターも出版社の社長も、『堪忍してくれ』だの『社員や家族がいる』だのと泣きついてきた」

増田「醜いですね」

加納「そのディレクターは仕事以外でも長年関わってきた友人だったから、ガッカリしたよ」

増田「それはそうでしょう」

加納「その後、彼らとは疎遠になった。ディレクターはもしかしたらずっと後悔していたのかもしれないけど、亡くなる直前まで関係は戻らなかった。最後に病床で会って話をして、そういう彼の後悔を感じたんだ。その時、もう許そうと思った。笑顔で握手して一緒に写真を撮った。それが奴との最後になったな」

増田「それはよかったですね」

加納「そこから学んだ、というのは大げさだけど、戦うときは独りで。まわりを気にしてたら出来ないということだね」

増田「あの逮捕で、ご自身の撮る写真が変わったとか、そういうことはありましたか？」

加納「ないですね。全くないです」

増田「むしろ、より戦ってやろうという気持ちになったとか？」

加納「そうですね。むしろそっちです」

増田「より挑戦的になった？」

加納「そうですね。だから、付き合える出版社があれば、もっとやったと思いますよ」

増田「仮にいまそういう依頼があったとしたら、やっぱり挑戦したいですか」

加納「やりたいですね。絶対」

増田「年齢関係なく？」

「拘置所では木村一八と一緒だった」

加納「81歳なんて若造だよ。まだまだこれから挑戦だよ」

増田「すごいパワーですね」

加納「俺は永遠の挑戦者でいたいね」

増田「拘置所での生活はどんなものだったんですか」

加納「拘留は10日間だったと思う」

増田「その間、他の人たちとの交流は」

加納「うん。 面白かったよ。 同房に『おまえ何やった』って聞いたら『人殺してます』とか『詐欺師です』とかね」

増田「それはすごいですね」

加納「もともと俺のファンだったみたいだね。だから『肩揉みます』とか『マッサージします』とか、みんなで大事にしてくれてさ（笑）」

増田「はっはははは（笑）」

加納「俺はクリエイターだから、やっぱり人間に興味があるんだよ。だから面白かったよ。その後、彼らとは会ってないけど、どこからも聞こえてこないんだよね。『拘置所で加納はこうだった』とか。つまり絶対に陰口みたいなことを言わないやつらだった。人と人としての付き合いがきちんとしてたんだよ。だから俺も彼らを人間として認めたよ」

増田「そういう意味で、罪を典明さんだけに着せた外の人たちより人情味がありますね」

加納「うん。そうだよ。だからさ。そういう経験もその後の仕事にも活きたと思う。特異な旅という感じだったね。普通じゃできない経験だから」

増田「拘置所では木村一八さんとも会われたそうですね」

加納「うん。一八が入ってたんだよね。なんかの事件で」

（第52回につづく=火・木曜掲載）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。