英ウィリアム皇太子が、救急パイロットとして活動していた頃を「栄光の日々」と呼んでいる。２００９年から２０１３年にかけてイギリス空軍に従事、その後２０１５年から２０１７年にかけてはイースト・アングリアン航空救急でパイロットとして働いていた皇太子は、１５日にオックスフォードシャーにあるベンソン空軍基地を訪れた際、同じくヘリコプターパイロットの経験を持つヨルダンのフセイン・ビン・アブドゥッラー皇太子と共に、当時の活動を懐かしんだ。



デイリー・テレグラフ紙によると、ウィリアム皇太子はこう話していたという。「私は空軍の後すぐに航空救急で働きはじめ、そこで３年ほど勤めましたので、長く飛んでいたようなものだったんです。救急活動の日々、あの栄光の日々を懐かしく思います」



そして、先日のドナルド・トランプ大統領の訪問時に「シーキング」ヘリコプターが上空を飛ぶのを耳にして嬉しかったとして、「あの音はまっすぐ心に響きましたね。素晴らしい音でした」と語っている。



そして今も、その技術を失わないよう、時間がある時はヘリコプターを操縦するようにしているそうだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）