日本初上陸！モンテ物産 ビッラ・カステッロ社 イタリアビール「カステッロ」「ドロミティ」

モンテ物産が、イタリアビール「ビッラ・カステッロ社」の2ブランド「カステッロ」と「ドロミティ」の日本国内での取扱いを開始します。

両ブランドともに今回が日本初上陸となり、2026年2月1日より順次発売予定です。

モンテ物産 ビッラ・カステッロ社 イタリアビール「カステッロ」「ドロミティ」

「ビッラ・カステッロ社」は、1997年創業の100％イタリア資本のブルワリーです。

北イタリア、風光明媚なドロミティ渓谷の氷雪が溶けた清らかな水と、100％イタリア産麦芽を使用し、こだわりのビール造りを行っています☆

「カステッロ・ビール・ラガー」

参考上代(税抜)：450円

発売開始時期：2026年2月1日より順次

仕様：330ml瓶／アルコール度数5.0％

“カステッロ”シリーズのスタンダードなラガービール。

バランスのよい、フレッシュな味わいです。

心地よいホップの香りで、飲み心地のよさが特徴です！

「カステッロ・ビール・ロッサ」

参考上代(税抜)：520円

発売開始時期：2026年2月1日より順次

仕様：330ml瓶／アルコール度数6.5％

イタリアで「赤ビール」と呼ばれる、焙煎した麦芽から造られるビールです。

カラメルの風味と、深いコクが特徴となっています。

「カステッロ・ビール・ロー」

参考上代(税抜)：450円

発売開始時期：2026年2月1日より順次

仕様：330ml瓶／アルコール度数3.5％

緑ラベルのスタンダードなラガーよりも少しアルコール度数が低いタイプ。

軽やかで、まろやかな飲み心地が特徴です。

“ドロミティ”シリーズは、イタリア屈指の景勝地であり、ウィンタースポーツも盛んな世界遺産ドロミティ渓谷のビールです。

渓谷が育む上質な水の美味しさを最大限に活かし、ドロミティ産を含むイタリア産100％の麦芽、厳選したホップの風味をバランスよく調和させた、こだわりのクラフトビールです。

「ドロミティ・ビール・ピルスナー」

参考上代(税抜)：550円

発売開始時期：2026年2月1日より順次

仕様：330ml瓶／アルコール度数5.0％

まろやかでエレガントなピルスナーです。

ドロミティ渓谷の水の軽やかさに、香り高い品種のホップのフローラルな香りと、緻密でクリーミーな泡が特徴です☆

「ドロミティ・ビール・ロッサ」

参考上代(税抜)：569円

発売開始時期：2026年2月1日より順次

仕様：330ml瓶／アルコール度数6.5％

ドイツ発祥のラガー系のビールタイプである「ボック」タイプのビール。

カラメルとベリーのニュアンスが感じられる豊かな味わいと、しっかりとしたボディが楽しめます。

「ドロミティ・ビール・ドッピオ・モルト」

参考上代(税抜)：569円

発売開始時期：2026年2月1日より順次

仕様：330ml瓶／アルコール度数8.0％

通常のボックよりも麦芽を多く使用した「ドッペルボック」タイプのビールです。

麦汁をゆっくり煮詰めてカラメル化し、アロマティックなホップを使うことで、バランスよく心地よい味わいに仕立てた逸品。

麦芽を多く使うため、アルコール度数が高いのが特徴です。

日本初上陸となる、100％イタリア資本のブルワリーが送るこだわりの味わい。

ドロミティ渓谷の清らかな水と100％イタリア産麦芽を使用した、フレッシュなラガーからコク深いロッサ、本格クラフトビールまで、多彩なラインナップが揃います！

モンテ物産が取り扱いを開始する、イタリアビール「カステッロ」と「ドロミティ」の紹介でした。

