ニューウェイジャパン株式会社が、ヘアケアシリーズ「トリキュア」より、トリートメントミスト「トリキュア フィックスミスト」を2025年10月22日(水)より発売します！

ドライヤーやアイロンの熱を利用して、髪のうねりをやわらげながらダメージを補修する「熱反応型トリートメントミスト」です。

軽やかでベタつかないのに、毛先までするんとまとまる仕上がりを叶えます☆

トリキュア「トリキュア フィックスミスト」

「トリキュア フィックスミスト」は、くせ毛やうねり、パサつきなどの悩みにアプローチするヘアミスト。

髪の乾燥や広がりが気になる方、重すぎない仕上がりを目指したい方、ダメージを手軽にケアしたい方にオススメです！

スタイリングもダメージケアも同時に叶えるマルチヘアミストです。

トリキュア フィックスミスト

価格：4,180円(税込) ※希望小売価格

発売日：2025年10月22日

販売先：美容室

内容量：150ml

プロフェッショナルの現場でも愛されるヘアケアシリーズ「トリキュア」から、熱反応型トリートメントミストが登場！

ドライヤーやアイロンの熱を味方につけて、うねりをやわらげながらダメージを補修します。

クセ・うねりをケアするこだわりの4つの成分

髪の内部のゆがみを整える独自処方で、ドライヤーやアイロンの熱を味方にします。

こだわりの処方成分でうねりやクセをやわらげ、まとまりやすく扱いやすい髪へ導きます！

・トステア：熱でクセ・うねりをととのえる

ドライヤーやアイロンの熱に反応して髪内部に結合をつくり、クセやうねりをやわらげます。

・ファイバーハンス：ハリと弾力を与える

年齢とともに弱くなりがちな髪の芯をサポートし、しなやかな強さをプラス。

・レブリン酸：うるおいを閉じ込める

髪の内側の水分バランスを整え、乾燥やパサつきを防ぎます。

・γ-ドコサラクトン：キューティクルの補修・結合

熱でキューティクルを保護し、うねりを抑えてなめらかな手触りに導きます。

ピュアサボンの香り

香りは、清潔感と女性らしさが調和したピュアサボン。

清潔感のあるサボンをベースに、レモンやアップルの爽やかなトップから、リリー・ジャスミンの華やかさ、そしてムスクとウッディが包み込む上品な余韻へ。

ふんわりと心地よい香りが続きます☆

インバス・アウトバスで使えるマルチケアミスト

1本で「インバス」「アウトバス」両方使えるマルチケアミストです！

【インバス】週1回のスペシャルケアに

シャンプー後、しっかり水気を切って10〜12プッシュを塗布し、トリートメントを重ね付け。

いつものトリートメントが集中スペシャルケアに変わります。

【アウトバス】熱反応型トリートメントとして

タオルドライ後、中間〜毛先のダメージが気になる部分を中心に10〜12プッシュを塗布し、ドライヤーで乾かします。

アイロンを使用する場合は、ドライヤーで乾かした後に使用してください。

熱を味方につけて、クセやうねりをケアしながらダメージ補修。

軽やかなのに毛先までするんとまとまる、理想の仕上がりを叶えるトリートメントミストです！

ニューウェイジャパン「トリキュア フィックスミスト」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 髪のうねりをやわらげながらダメージを補修！トリキュア「トリキュア フィックスミスト」 appeared first on Dtimes.