髪のうねりをやわらげながらダメージを補修！トリキュア「トリキュア フィックスミスト」
ニューウェイジャパン株式会社が、ヘアケアシリーズ「トリキュア」より、トリートメントミスト「トリキュア フィックスミスト」を2025年10月22日(水)より発売します！
ドライヤーやアイロンの熱を利用して、髪のうねりをやわらげながらダメージを補修する「熱反応型トリートメントミスト」です。
軽やかでベタつかないのに、毛先までするんとまとまる仕上がりを叶えます☆
「トリキュア フィックスミスト」は、くせ毛やうねり、パサつきなどの悩みにアプローチするヘアミスト。
髪の乾燥や広がりが気になる方、重すぎない仕上がりを目指したい方、ダメージを手軽にケアしたい方にオススメです！
スタイリングもダメージケアも同時に叶えるマルチヘアミストです。
価格：4,180円(税込) ※希望小売価格
発売日：2025年10月22日
販売先：美容室
内容量：150ml
プロフェッショナルの現場でも愛されるヘアケアシリーズ「トリキュア」から、熱反応型トリートメントミストが登場！
ドライヤーやアイロンの熱を味方につけて、うねりをやわらげながらダメージを補修します。
クセ・うねりをケアするこだわりの4つの成分
髪の内部のゆがみを整える独自処方で、ドライヤーやアイロンの熱を味方にします。
こだわりの処方成分でうねりやクセをやわらげ、まとまりやすく扱いやすい髪へ導きます！
・トステア：熱でクセ・うねりをととのえる
ドライヤーやアイロンの熱に反応して髪内部に結合をつくり、クセやうねりをやわらげます。
・ファイバーハンス：ハリと弾力を与える
年齢とともに弱くなりがちな髪の芯をサポートし、しなやかな強さをプラス。
・レブリン酸：うるおいを閉じ込める
髪の内側の水分バランスを整え、乾燥やパサつきを防ぎます。
・γ-ドコサラクトン：キューティクルの補修・結合
熱でキューティクルを保護し、うねりを抑えてなめらかな手触りに導きます。
ピュアサボンの香り
香りは、清潔感と女性らしさが調和したピュアサボン。
清潔感のあるサボンをベースに、レモンやアップルの爽やかなトップから、リリー・ジャスミンの華やかさ、そしてムスクとウッディが包み込む上品な余韻へ。
ふんわりと心地よい香りが続きます☆
インバス・アウトバスで使えるマルチケアミスト
1本で「インバス」「アウトバス」両方使えるマルチケアミストです！
【インバス】週1回のスペシャルケアに
シャンプー後、しっかり水気を切って10〜12プッシュを塗布し、トリートメントを重ね付け。
いつものトリートメントが集中スペシャルケアに変わります。
【アウトバス】熱反応型トリートメントとして
タオルドライ後、中間〜毛先のダメージが気になる部分を中心に10〜12プッシュを塗布し、ドライヤーで乾かします。
アイロンを使用する場合は、ドライヤーで乾かした後に使用してください。
熱を味方につけて、クセやうねりをケアしながらダメージ補修。
軽やかなのに毛先までするんとまとまる、理想の仕上がりを叶えるトリートメントミストです！
ニューウェイジャパン「トリキュア フィックスミスト」の紹介でした。
