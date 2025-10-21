「金目鯛しゃぶしゃぶ」を家庭でも楽しめる！金目鯛の宿 こころね「金目鯛しゃぶしゃぶセット」10％OFFキャンペーン

静岡県伊東市宇佐美の海辺に佇む6室だけの隠れ宿「金目鯛の宿 こころね」が、旅行予約サイト「楽天トラベル」の『食事の口コミ評価が高い宿ランキング2025』で、3年連続の全国第1位を獲得しました！

この快挙を記念し、宿の名物料理「金目鯛しゃぶしゃぶ」をご家庭でも楽しめるセットの公式通販限定10％OFFキャンペーンが、2025年10月21日より実施されます。

金目鯛の宿 こころね「金目鯛しゃぶしゃぶセット」10％OFFキャンペーン

「金目鯛の宿 こころね」は、伊豆の海で育まれた金目鯛を中心にした料理で、多くの旅行者から高い評価を得ています。

2025年版ランキングでは「食事評価4.94点／5点満点」を記録し、全国約43,800軒の一流旅館やホテルを抑えて3年連続トップに輝きました☆

「食」を通じて多くの方に笑顔を届けたいという想いが込められた、伊豆の海の恵みと人の想いを込めた金目鯛しゃぶしゃぶをお得に楽しめるキャンペーンです。

「金目鯛しゃぶしゃぶセット」10％OFFキャンペーン

特別価格：通常価格より10％OFF(期間限定・公式サイト限定)

販売期間：2025年10月21日〜11月9日

販売サイト：金目鯛専門店こころね 通販公式サイト

3年連続全国1位の快挙を記念した、期間限定のキャンペーンです！

「旅行先で味わった感動をもう一度」「贈り物として大切な方にもこの味を」といった声に応える形で誕生した人気商品をお得に購入できます。

金目鯛しゃぶしゃぶセット

通常価格：5,616円〜11,134円(送料税込)

※2人前と4人前セットをご用意

宿の夕食メニューとして提供している人気料理を、冷凍・真空パックでご家庭に再現したセットです。

金目鯛の甘みと出汁の旨味を味わえる贅沢なしゃぶしゃぶは、冬の食卓を華やかに彩ります！

このセットは、贈り物文化の発展に寄与する優れたギフトとして「日本ギフト大賞2025 静岡賞」を受賞！

上質な化粧箱と手間いらずの調理設計が支持され、御歳暮や年末ギフトとしても人気が高まっています。

「金目鯛の宿 こころね」の食事評価全国1位の味をご家庭で。

贈る方も贈られる方も幸せな気持ちになれるギフトセットです。

「金目鯛の宿 こころね」の楽天トラベル食事評価3年連続全国1位と、記念キャンペーンの紹介でした。

