新菱冷熱工業株式会社が、クイズ正解者の中から抽選で「新菱冷熱オリジナル東京ディズニーリゾート 卓上カレンダー」などが当たる「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を2025年10月21日(火)から開催します。

カレンダー当選者の中からさらに抽選で、「東京ディズニーリゾート・パークチケット (ペア)」が当たるチャンスも用意されています！

新菱冷熱工業「新菱冷熱さわやかキャンペーン」

開催期間：2025年10月21日 (火) 〜2025年12月5日(金)

応募方法：キャンペーンURLからクイズに答えて申込み

東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーである新菱冷熱工業が、「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を開催中！

クイズに正解すると、抽選で合計2026名様に限定オリジナルデザインのカレンダーが当たります☆

新菱冷熱オリジナル東京ディズニーリゾート 卓上カレンダー

当選者数：2026名様

賞品は、限定オリジナルデザインの「東京ディズニーリゾート 卓上カレンダー」（スタンドタイプ）です。

透明シート付きの月めくりタイプで、各月のカレンダーの上に絵柄が付いた透明シートが重ねられています。

透明シート有りと無しの2通りのパークシーンを楽しめる特別な仕様になっています！

東京ディズニーリゾート・パークチケット (ペア)

当選者数：10組20名様

「新菱冷熱オリジナル東京ディズニーリゾート 卓上カレンダー」の当選者の中から、さらに抽選で10組20名様に「東京ディズニーリゾート・パークチケット (ペア)」が当たります！

「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」 どちらかに入園できるパスポートです。

※入園には東京ディズニーリゾート・アプリから、事前に入園日・入園パークの予約が必要です。

2通り楽しめる限定デザインのカレンダーと、パークチケットが当たる特別なキャンペーン。

新菱冷熱工業「新菱冷熱さわやかキャンペーン」の紹介でした。

