信徒の安心な生活をサポート！世界メシア教 災害見舞金規程 改訂
世界メシア教が、自然災害で被災した信徒への災害見舞金の規程を抜本的に見直し、増額したことを発表しました。
近年の豪雨や地震といった自然災害の増加や、昨今の物価上昇を踏まえたもの。
今回の改訂では、類似の宗教法人で見られる「職員」と「信徒」との差別化を行わず、一律の金額で給付されるのが大きな特長です。
世界メシア教 災害見舞金規程 改訂
世界メシア教はこれまでも自然災害で被害に遭われた信徒に災害見舞金を支給していましたが、信徒が安心して生活を営めるよう、災害見舞金に関する規程を改訂しました。
当教団の調べでは、これらの水準は国内企業トップクラスであり、社会公益団体の中でも特に充実した内容であると自負しています。
災害見舞金 (家屋)
□全焼・全壊・流失：50万円
□半焼・半壊・軒下浸水：30万円
□一部焼失・一部損壊・床上浸水：20万円
□床下浸水：10万円
家屋の被害状況に応じて、4段階で見舞金が設定されました。
特に「床下浸水」カテゴリーでは、他教団Aの例では支給がない中、10万円が給付されます。
全壊の場合、他教団Aの例（信徒1万円）や他教団Bの例（信徒5万円）と比較し、大幅に手厚い水準です！
災害見舞金 (農耕地)
□水害・冠水害：10aあたり5万円(上限：50万円)
農耕地が水害・冠水害に遭った場合も、手厚い見舞金が設定されています。
他教団の例（信徒1万円〜3万円）と比較し、上限50万円までの充実した内容です。
災害見舞金 (自動車)
□水没・廃車：10万円
自動車の水没や廃車に対しても、新たに見舞金が設定されました☆
他教団A・Bの例では支給がない項目であり、生活再建を強力にサポートします。
今回の規程改訂の大きな特長は、教団の「職員」と「信徒」とを差別化せず、一律の金額としている点です。
災害の増加や物価高に対応し、信徒が安心して生活を営めるよう支援体制が強化されました。
世界メシア教による、災害見舞金の規程改訂の紹介でした。
