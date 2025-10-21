◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦 ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

マリナーズのＧ・カービー投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、３勝３敗で迎えた運命のア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦に中４日で先発し、４回４安打１失点と試合をつくった。

レギュラーシーズンでは１０勝（８敗）をマークして３年連続２ケタ勝利の右腕だが、ポストシーズンではこの日まで３試合で０勝１敗、防御率７・０７。今シリーズも本拠地で行われた第３戦では３発を浴び、５回途中８安打８失点で黒星を喫していた。この日は味方が１点を先制した直後の初回にバーショに適時打を許したが、２回以降は得点を与えなかった。

この日の試合前、ウィルソン監督は「確かに（重圧は）存在するけど、第７戦でそれを感じないなら人間じゃない」とし、「今夜のブルペンは総動員だ。ほとんど全員が待機していて、ほぼ全員が登板可能。どう使うか、どんな形になるかは試合の展開次第。理想を言えば６〜７イニングを投げてくれることだが、最終的には試合展開を見て判断する」と説明していた。５回からは２番手で今季チーム最多の１５勝を挙げたウーが登板した。

全３０球団で唯一ワールドシリーズに出場したことがないマリナーズ。本拠地で行われた今シリーズ第５戦に勝利し、悲願達成に王手をかけたが、前日１９日（同２０日）の第６戦で敗れて逆王手をかけられた。勝てば大谷翔平投手（３１）らを擁するナ・リーグ２連覇のドジャースと激突することになる。