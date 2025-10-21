歴史的な建築物の限定公開！こもろ観光局「旧北国街道 まちびらき」

一般社団法人こもろ観光局が、秋の旧北国街道のまちなみを気軽に散歩できる企画「旧北国街道 まちびらき」をスタートします！

開催は2025年10月25日(土)から11月16日(日)までの土曜日と日曜日、祝日限定です。

歴史的な建築物の限定公開や、無料カートでの送迎が付いた注目のイベントです。

こもろ観光局「旧北国街道 まちびらき」

「旧北国街道 まちびらき」は、秋の旧北国街道のまちなみを楽しむ散策企画です。

小諸駅前広場に集合し、開催日当日にスマートフォンアプリLINE公式アカウント「信州こもろ・こま〜す」にて受け付けます。

参加費は無料です！

「旧北国街道 まちびらき」開催概要

開催日時：2025年10月25日(土)から11月16日(日)までの土曜日と日曜日、祝日

10時30分から15時30分まで ※雨天中止

集合場所：小諸駅前広場

参加費：無料

参加方法：開催日当日にスマートフォンアプリLINE公式アカウント「信州こもろ・こま〜す」にて受付。駅前広場にて係員により案内します。

参加定員：なし (カートの乗車定員は6名まで)

おすすめポイント1：無料カートでラクラク送迎！

街道のスタート地点まで、無料の電動3輪カートでラクラク送迎！

ゆっくり進むカートがお散歩をサポートしてくれます。

帰りのカートも待っているから、たっぷり歩いても安心です☆

おすすめポイント2：今だけの特別公開！

通常時は見ることのできない屋敷、町屋、蔵、お寺が日時限定で公開されます！

特に注目なのが、修理復原中の国重要文化財・旧小諸本陣の曳家現場説明会。

今しか見ることができない貴重な現場です。

さらに、旧庄屋・小山家の内見会も実施されます。

歴史的な建築物の数々を間近で見られるチャンスです。

おすすめポイント3：各店舗でうれしい特典！

街道沿いの協力店24店舗でお買い上げの方全員に、お店限定のうれしいプレゼントが用意されています！

街道にはお蕎麦屋さんや雑貨屋さんなど、素敵なお店がたくさんあります。

限定公開の建築物を見学しながら、お店巡りも楽しめます。

無料のカート送迎で気軽に散策しながら、普段は見られない貴重な建築物や今だけの曳家現場を見学。

秋の小諸で、歴史とまち歩きを満喫できる特別な企画です！

一般社団法人こもろ観光局の「旧北国街道 まちびらき」の紹介でした。

