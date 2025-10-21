歴史的な建築物の限定公開！こもろ観光局「旧北国街道 まちびらき」
一般社団法人こもろ観光局が、秋の旧北国街道のまちなみを気軽に散歩できる企画「旧北国街道 まちびらき」をスタートします！
開催は2025年10月25日(土)から11月16日(日)までの土曜日と日曜日、祝日限定です。
歴史的な建築物の限定公開や、無料カートでの送迎が付いた注目のイベントです。
こもろ観光局「旧北国街道 まちびらき」
「旧北国街道 まちびらき」は、秋の旧北国街道のまちなみを楽しむ散策企画です。
小諸駅前広場に集合し、開催日当日にスマートフォンアプリLINE公式アカウント「信州こもろ・こま〜す」にて受け付けます。
参加費は無料です！
「旧北国街道 まちびらき」開催概要
開催日時：2025年10月25日(土)から11月16日(日)までの土曜日と日曜日、祝日
10時30分から15時30分まで ※雨天中止
集合場所：小諸駅前広場
参加費：無料
参加方法：開催日当日にスマートフォンアプリLINE公式アカウント「信州こもろ・こま〜す」にて受付。駅前広場にて係員により案内します。
参加定員：なし (カートの乗車定員は6名まで)
おすすめポイント1：無料カートでラクラク送迎！
街道のスタート地点まで、無料の電動3輪カートでラクラク送迎！
ゆっくり進むカートがお散歩をサポートしてくれます。
帰りのカートも待っているから、たっぷり歩いても安心です☆
おすすめポイント2：今だけの特別公開！
通常時は見ることのできない屋敷、町屋、蔵、お寺が日時限定で公開されます！
特に注目なのが、修理復原中の国重要文化財・旧小諸本陣の曳家現場説明会。
今しか見ることができない貴重な現場です。
さらに、旧庄屋・小山家の内見会も実施されます。
歴史的な建築物の数々を間近で見られるチャンスです。
おすすめポイント3：各店舗でうれしい特典！
街道沿いの協力店24店舗でお買い上げの方全員に、お店限定のうれしいプレゼントが用意されています！
街道にはお蕎麦屋さんや雑貨屋さんなど、素敵なお店がたくさんあります。
限定公開の建築物を見学しながら、お店巡りも楽しめます。
無料のカート送迎で気軽に散策しながら、普段は見られない貴重な建築物や今だけの曳家現場を見学。
秋の小諸で、歴史とまち歩きを満喫できる特別な企画です！
一般社団法人こもろ観光局の「旧北国街道 まちびらき」の紹介でした。
