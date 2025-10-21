現役中学2年生のMIUさん(13歳)が史上最年少ラウンドガールとして登場！プロボクシング大会「WLD Vol.4」

2025年10月15日(水)、東京・後楽園ホールで開催されたプロボクシング大会「WLD Vol.4」に、現役中学2年生のMIUさん(13歳)が史上最年少ラウンドガールとして登場しました。

「WLD Vol.3」に続き2度目の出演となり、今回は衣装の生地選びから自身で関わった“純白コスチューム”でリングに立ち、会場の視線を集めました。

「WLD Vol.4」は、ワタナベボクシングジムとDANGANジムが主催するプロボクシング大会です。

MIUさんは計4試合に登場し、前回よりもさらに落ち着いた表情でリングを歩きました。

また、今回はTikTokクリエイターとして活躍する「ゆちゅか」さんもラウンドガールとして共に登場し、リングを華やかに彩りました。

MIUさん (史上最年少ラウンドガール)

職業：中学2年生

部活：バレーボール部

TikTok： @miu_primeiro

MIUさんは、第3試合(ライト級4回戦)、第6試合(女子52.5kg契約6回戦)、第7試合(Sフェザー級8回戦)、そして第8試合(OPBF東洋太平洋女子バンタム級王座決定戦)の計4試合に登場。

前回よりもさらに落ち着いた表情で堂々とリングを歩きました！

観客席からは手を振って応援する姿も見られるなど、温かい反響を呼びました。

学業と部活、アイドル研究生としての日々のレッスンを両立するMIUさん。

「今回の衣装は自分で生地から選びました。観客の方から名前を呼んでいただけたり、前回よりも多くの方に手を振ってもらえた瞬間は胸が熱くなりました」とコメントしています☆

「まだまだ未熟ですが、見てくれる人に“頑張ってる気持ち”が届くように、これからも全力で挑戦していきたいです！」と意気込みを語りました。

ゆちゅかさん

職業：動画クリエイター

TikTok： @yuukdayo

今回は、TikTokクリエイターとして活躍する「ゆちゅか」さんもラウンドガールとして共に登場しました。

149cmと小柄ながら、サッカーボールを華麗に操る動画で人気を集める女性クリエイターです。

MIUさんと並び、息の合ったパフォーマンスでリングを華やかに彩りました！

ゆちゅかさんは「リングサイドという特等席から、間近で繰り広げられる選手たちの魂を削るような熱戦をこの目で見ることができ、本当に感動しました」とコメントしています。

渡邉卓也選手 2R KO勝利

Sフェザー級8回戦に出場した渡邉卓也選手(DANGANジム)は、元WBOアジアパシフィック王者。

普段から通う神奈川県登戸の人気ラーメン店「九州一番」もスポンサーとして応援する中、見事なKO勝利を収めました。

ジリジリと距離を詰める中で放った左フックがヒットし、さらに右ストレートでダウンを奪取！

相手選手が立ち上がるもレフェリーが10カウントを数え、2R 1分50秒で復活を遂げるKO勝ちとなりました。

史上最年少ラウンドガールとして挑戦を重ねるMIUさんと、「ゆちゅか」さんの華やかなパフォーマンス。

そして渡邉卓也選手の見事なKO勝利など、見どころの多い大会となりました！

東京・後楽園ホールで開催されたプロボクシング大会「WLD Vol.4」の紹介でした。

