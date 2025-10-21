

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】「ドラゴン桜」桜木先生の名セリフ「社会のルールってやつはすべて頭のいいやつが作っている」印象的なシーン

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第207回は、深刻な教育格差が広がる実情について、北海道で最大規模の生徒数を誇る練成会グループの副社長・山崎敏史さんに伺いました。

都心と地方の教育格差が広がっている





数十年前から、日本国内における地域間の教育格差の深刻さは繰り返し指摘されてきました。

その解消を目指し、オンラインツールを活用した新しい学び方や映像授業、さらにはGIGAスクール構想などが導入されてきました。

しかし、令和の今、教育格差はむしろ拡大の一途をたどっています。とくに深刻なのが、北海道です。

広大な土地に散在する学校、人口減少による適切な競争の喪失や教育機会の縮小、経済格差の拡大……さまざまな要因が重なり、北海道には現在深刻な教育格差が横たわっています。

最新の統計によれば、旧帝大の一角である北海道大学の2025年道内出身者割合はわずか29.6%。一方で2025年の北海道大学の関東出身者割合は30.6％と道内出身者より多くなっています。かつては道内出身者が6割を超えていたことを考えると、瞠目の減少数になっています。

今回は、その現場で長年にわたり学習塾として教育を支えてきた、北海道内で最大規模の生徒数を誇る練成会グループの副社長・山崎敏史さんに話を伺いました。



北海道内で最大規模の生徒数を誇る練成会グループの副社長・山崎敏史さん

山崎さんは北海道・帯広市のご出身。道内各地で学習支援の現場を見続けてきた人物でもあります。

今回のインタビューでは、北海道の教育が直面する構造的な課題、そして「教育の地域格差」がなぜこれほどまでに広がってしまったのか、その根底を語っていただきました。

北大の道内出身者は3割以下

――山崎さん、本日はよろしくお願いします。

山崎さん：よろしくお願いします。

――まず、現状の数字から一緒に見ていければと思います。2008年には北大入学者のうち道内出身者が53％を占めていたのが、2025年には29.6％まで下がったという統計があります。人数で言えば、約500〜600人の減少となっていますね。

山崎さん：そうなんです。私も北大出身ですが、私の頃（注：約40年前）は、北大の学生の6割が道内出身でした。それがいまは3割を切る。まさに「地元の大学」ではなくなってしまっているんです。しかも後期試験にいたっては、ほとんどが関東圏の高校出身者で、道内の学生は約11％、学部によっては一桁台しか道内出身合格者がいない程度になってしまっています。東京や関東の生徒たちが、東大・京大に届かなかった“第2志望”として北大を受ける構図が出来上がってしまっていると言えるでしょう。

――つまり、北海道の高校生が北大受験で勝てなくなっているということですね。確かに、自分も仕事柄関東圏の名門中高一貫校にお邪魔することがありますが、東大・京大に惜しくも届かなかった学生が浪人することなく北大に進学する流れを良く見ています。北大自体の偏差値は下がっていないですよね。

山崎さん：下がっていませんね。ただ、その内訳はこの10年で大きく変化しているという現状があります。

――東大合格者の割合はどうでしょう。他の都道府県と比べても少ないのでしょうか。

山崎さん：人口900万人を抱える神奈川県と比べてみると、その差が非常によく理解できると思います。人口500万人の北海道ですが、高校数は神奈川が約227校、北海道が約272校と、実は大きくは変わりません。しかし、2025年東大合格者数で見ると、神奈川392人、北海道56人となっています。神奈川県の公立高校のトップは横浜翠嵐高校ですが、この高校の東大合格者数が74人、一校で北海道全体を遥かに超える人数です。一方で、北海道の公立高校のトップは札幌南高校ですが、ここの東大合格者数は18人。この差は、単なる人口差では説明できないほどの開きです。

――それは本当に大きな開きですね。さまざまな要因があると思いますが、自分の推論としては、「本州の大学ではなく、大学進学でも道内に留まりたい」という思考が強いのかなと思っているのですが、どうでしょうか。

山崎さん：本当にそうだと思います。特に親世代の、子どもの進路選択における道内志向は非常に強固です。例えば、高校の全国模試で偏差値55〜65、東京の私立大学で言えばGMARCHに合格できるほどの学力を持っている生徒が、「自分は親から北海道内/札幌市内の大学に行ってほしいと言われているので」と言って、道内1位の私立大学である北海学園大学に行くということがままあります。大手予備校はこの大学の偏差値を（学部にもよりますが）約40〜45程度と発表しています。

なぜ「もったいない」選択をするのか

――偏差値で言えば、10以上も低いですね……。大学を差別する意図はありませんが、正直、都会の価値観で言えば「なんてもったいない」と思ってしまいますね。

山崎さん：これと同じことは、北大志望の生徒に対しても言えます。進学先を道内に限定している生徒の場合、北大を第一志望、第二志望は小樽商科大学や室蘭工業大学になります。小樽商科大学は大手予備校によれば偏差値約50と発表しており、室蘭工業大学は偏差値約35と発表しています。

――北大は偏差値60以上とされていますから、非常に大きな乖離があると言わざるを得ませんね……。そりゃ、道内で大学進学を目指すのであれば、北大は目指しにくくなってしまいますね。

山崎さん：この道内志向は、経済的な面による部分も多いと思っています。厚生労働省の発表によれば、北海道の平均年収は400万円台です。総務省のデータでは、年収1000万円以上の世帯は北海道内には3〜4％だと言われています。

経済格差が教育格差と結びついている

――東大の学生実態調査のデータを見ると、世帯年収950万円以上の家庭が半数近くを占めると言われていますよね。そう考えると、かなり年収としても差が大きいですね。東京の物価は高いですし、道内進学でなければ経済的にきつい、という状況もありそうですね。教育に投資するといっても、400万円台の家庭で年間50万円程度の塾・予備校代を払うのは難しいですよね。

山崎さん：それでも他の地域であれば、親のさらに上の世代・おじいちゃんやおばあちゃんが孫のためにお金を出す、なんてこともあるでしょうが、北海道はそういった文化は形成されていません。塾を経営していても、そういったことは本当にレアケースです。やはりそもそもの文化的な価値観から言って、教育は子供の将来にきわめて有効な効果の大きい投資であるという感覚がかなり薄いんですよ。

――経済格差が教育格差と結びついてしまっていて、教育格差がまた次の経済格差を生む、ということなのかもしれませんね。函館だと、高校を選ぶときに、函館中部高校（北大合格者が年約20人・東大合格者も年1〜2人程度出る高校）か、函館工業高等専門学校（函館高専）で悩む学生が多いと聞きます。もちろん函館高専から北大に進学する人もいらっしゃいますが、しかし基本的には就職が前提ですよね。高校時点での学力が高くても、大学の進学にこだわる選択肢を取っていないということになるわけですね。

山崎さん：そうですね。正直に言えば、親の教育に対する価値観に大きな違いがある。就職が安定している、地元に残れる、そういう価値観が強い。都市圏のように「大学に行って学びを広げよう」という意識とは根本的に違うんですよ。

――なるほど。つまり「学歴より安定」「進学より就職」という価値観がいまだに強いわけですね。

山崎さん：そうなんです。そしてこれが個人的に一番の問題かもしれないと思っているのですが、北海道の高校入試制度が、1970年代後半から基本構造が同じで、ほとんど変化がないという教育行政の問題です。

たとえば、東京では石原都知事の時代に都立高校改革が進み、公立中高一貫校の整備や、トップ校の明確な目標設定が進みました。茨城県でも、県立の進学校を一気に中高一貫化しています。しかし北海道は、公立中高一貫校が全道で2校しかない。人口500万人の道内に2校しかないんです。

――それは驚きの数字ですね。

山崎さん：もともと北海道の公立高校入試は内申点重視で、チャレンジがしづらい仕組みです。一度「この学校にしなさい」と決められたら、もう動けない。結果、競争も刺激も生まれず、努力する動機が失われていく。本来なら「挑戦すること」そのものが学びなのに、制度と慣習がそれを奪っているように感じています。

そして、そういうシステムの中で育った生徒が教師になり、また次の世代に同じ指導をする。これが北海道の“構造的な教育停滞”の正体だと思っています。

「上」を目指す意欲が少ない

――なるほど。文科省のデータを見ると、北海道の中学3年生のうち英検3級相当を取得している生徒が17.6％しかいません。行政が英語スピーキングを入試に導入したさいたま市では78.3%。他に高い地域は福井県78.8％、東京都が43.5％ですが、これらの地域も英検の取得を推奨していますよね。行政が動くと変化するというのはおっしゃる通りだと思います。

山崎さん：生徒も、「上」を目指す意欲がかなり少ないですね。北海道の公立高校の倍率は他の地域に比べても低く、公立トップの札幌南高校でも倍率1.5倍にはほとんどなりません。せいぜい1.3倍程度。指導していて、「君、札幌南高校目指せる学力があると思うよ」と言っても、「いや、自分はそこまでは……」とやる前から諦めるというよりも考えにも入ってこないことが多いです。「道内の大学に進学できればいいから、札幌南なんていいよ。親もそう言ってるし」と。環境の影響の大きさですよね。北海道の中だと、札幌はまだそれでも教育に熱心な親御さんもいらっしゃいますが、地方部ではなかなかそういった機運がないというのが正直なところです。

――……すごく言いにくいことを言いますが、北海道の経済って、かなり落ち込んでいますよね……。

山崎さん：そうですね。日本で初めて財政破綻した夕張市に続き、財政破綻がちらついている町の報道がよくあります。また、北海道はよく沖縄県と比較されますが、最大の違いは合計特殊出生率の低さです。沖縄は多産志向ですが、北海道は深刻な人口減少に悩まされている地域が多数あります。増田寛也氏の著書『地方消滅』の中では、2050年までに消滅する可能性が高いとされる都市が179自治体のうち117自治体となっています。この117自治体の中には、函館も釧路も入っていますからね。

「道内就職でいい」「道内進学でいい」という価値観

――「道内就職でいい」「道内進学でいい」という価値観だと、子供の未来に責任を持てない、どうしようもないところに来ているのではないか、と僕なんかは考えてしまいますね……。漫画『ドラゴン桜』の最初のシーンを思い出します。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。







（漫画：©︎三田紀房／コルク）







（漫画：©︎三田紀房／コルク）

親世代の意識改革が急務「ターゲットは小学生の親」



――道内トップクラスの生徒数の塾である練成会グループさんとしては、こうした状況に対してどのように対応されていますか？

山崎さん：お預かりしている生徒さんの気持ちと結果を変えること、まず私達がすぐにできることはここです。

勉強を通じて、小さな成功体験を積み重ねる、自己有効感を高めていく、そしてその先に、高い目標にどんどんチャレンジする生徒を増やしていくことです。塾だから実績が…などというレベルではないと思っています。

「こんなにやれるんだ！」「こんな世界があったんだ！」ということを多くの生徒に感じてもらう、これを生み、そして大きくしていくことが、私たちの責務だと思っています。

わかりやすいのは、東大を筆頭とするいわゆる難関大学の合格者が増えることです。「えっうちの地域からこんなに合格するんだ！私もできるかも！」という空気を作り出すことだと思っています。そしてもうひとつは、家庭・地域への働きかけですね。

――確かに。北海道の教育再生は、「家庭から」の要素も大きいですね。

山崎さん：ええ。親の意識にアプローチすることです。少なくとも私たちに通っていただける親御さんにはアプローチできますし、問題意識を持っている人たちと協力して、そういった動きをしていくこともできます。そこをやらない限りは難しいと思っています。そして何より、モデルケースの創出が急務でしょう。「北海道からこれだけ東大合格者が出るんだ」といったことを結果で見せていくこともとっても大切だと思っています。

――まさに「リアルドラゴン桜」が求められている、ということですね。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）