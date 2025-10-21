巨人岡本和真、今オフのポスティング見送る可能性「複数の関係者が読売ジャイアンツはシーズン終了後にポスティングしないと見ている」米記者、伝える

岡本は日本球界を代表するスラッガーの1人だ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

今オフ、有力視されていた巨人・岡本和真がポスティングによるメジャー挑戦を見送る可能性が高いと米記者が伝えた。

【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン

全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者は現地10月20日（日本時間21日）、複数の関係者の話として伝えている。

ロメロ記者は自身のXに「複数の業界関係者は、読売ジャイアンツはシーズン終了後に岡本和真（一塁・三塁）をポスティングしないと見ている」「29歳の岡本は、通算248本塁打を放った日本野球界最高の打者の一人だ」とコメント。

従来からメジャー志向を明らかにしていた岡本は、シーズン終了後に今後の方針について球団と話し合いを持つ可能性もあると伝えられていた。