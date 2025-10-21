無料で「too cool for school」のコスメがもらえるPOP UPが青山で開催！限定価格＆豪華特典の神イベだよ
2025年10月19日（日）〜26日（日）の間、東京・青山にて韓国コスメブランド「too cool for school（トゥークールフォースクール）」のPOP UPが開催中。
事前に来場予約＆SNSフォローでコスメがもらえたり、人気アイテムが限定価格で購入できたりととってもお得…！
他にもコスメをかわいくデコれる体験や、レシート風フォトなど楽しい仕掛けが盛りだくさんの「too cool for school」のPOP UPを、早速レポしていきますよ◎
too cool for schoolのPOP UP 「Archive your colors」／青山
「too cool for school」のPOP UP「Archive your colors（アーカイブユアカラーズ）」が、東京・青山にて開催。
2階建てのPOP UPになっていて、1階は人気アイテムの「アートクラスシリーズ」をテーマに、画材店のような雰囲気なんです。
コスメがクリアボックスに埋め込まれた壁や、パクトのデザインが描かれたミラーなど、思わず写真を撮りたくなっちゃいますよ◎
そんな世界観たっぷりの空間には、日本初上陸のアイテム「フィクシングカバーフィットクッション（画像右下）」や、現在オンラインでのみ限定発売の「ヴェールドコントゥア（画像右上）」、「スウェイリップベルベット（画像左）」など含め、約22種のコスメが体験できるんです。
中には、韓国上陸前の商品「ベロアペンシル」もお目見え。ここでしかスウォッチできないから、ぜひチェックしてみてくださいね！
また、購入アイテムや金額によってさらに特典もGET。
「フロッタージュペンシル」の購入で、かわいく持ち運べる「キーリングチャーム」や、2500円以上購入で「クリアデューバーム」、3500円以上購入で「ツイードポーチ」がもらえますよ！
POP UP限定価格の商品もあるから、お得に購入できるのはもちろん、姉妹ブランド「TAG（タグ）」のコスメも一緒に試せるのもうれしいですよね。
ここでしかGETできない特典につい惹かれちゃうから、買いすぎにはご注意ください！
無料でレシート風フォトが撮れるブース&デコレートゾーンもあるの
「too cool for school」のコスメが楽しめるのはもちろん、“体験”が楽しいのも今回のPOP UPの魅力。
ご紹介したいのがこちらのデコレートゾーン！こちらは2階のエリアで体験ができます。
POP UPで購入した商品だけでなく、「too cool for school」の商品であれば、オリジナルシールでのデコレート体験ができるんです。
自分好みにカスタムできちゃうから、1軍コスメになること間違いなしですよ！
また、同じく2階では公式SNSフォローでレシート風の写真が撮影できるフォトブースも設置されるといいます。
POP UPの来場記念に、思い出フォトも楽しんじゃいましょう。
POP UPの豪華すぎる特典にびっくり。無料でコスメをGETしよ
今回ご紹介したPOP UP「Archive your colors」ですが、SNSフォロー＆事前来場予約をするだけで、なんと人気製品「フロッタージュペンシル」、「アイグリッツ」、「デューイーキーリングポーチ」の3種セットがもらえちゃうんです！
「デューイーキーリングポーチ」には、ランダムでうさぎチャームが入っているそうなので、わくわくしながらGETしてみてくださいね◎
残念ながら、好評につき事前予約は終了してしまったようですが、事前予約なしでも「アイグリッツ」の1〜5号をランダムで1個もらえるのだとか。
こちらも数に限りがあるので、早めに足を運ぶことをおすすめします！
神イベントすぎて、行くしかない
約1週間の限定開催だから、気になっている人はお早めに◎
この機会に、バズコスメをお得にGETしちゃいましょう！
POPUP「Archive your colors」
会場：RAND青山（東京都港区北青山3丁目15-5 ポルトフィーノ）
期間：2025年10月19日（日）〜26日（日）
時間：11:00〜19:30 ※受付・入場は19:00まで
日本公式Instagram：@toocoolforschool_official_jp
事前に来場予約＆SNSフォローでコスメがもらえたり、人気アイテムが限定価格で購入できたりととってもお得…！
他にもコスメをかわいくデコれる体験や、レシート風フォトなど楽しい仕掛けが盛りだくさんの「too cool for school」のPOP UPを、早速レポしていきますよ◎
「too cool for school」のPOP UP「Archive your colors（アーカイブユアカラーズ）」が、東京・青山にて開催。
2階建てのPOP UPになっていて、1階は人気アイテムの「アートクラスシリーズ」をテーマに、画材店のような雰囲気なんです。
コスメがクリアボックスに埋め込まれた壁や、パクトのデザインが描かれたミラーなど、思わず写真を撮りたくなっちゃいますよ◎
そんな世界観たっぷりの空間には、日本初上陸のアイテム「フィクシングカバーフィットクッション（画像右下）」や、現在オンラインでのみ限定発売の「ヴェールドコントゥア（画像右上）」、「スウェイリップベルベット（画像左）」など含め、約22種のコスメが体験できるんです。
中には、韓国上陸前の商品「ベロアペンシル」もお目見え。ここでしかスウォッチできないから、ぜひチェックしてみてくださいね！
また、購入アイテムや金額によってさらに特典もGET。
「フロッタージュペンシル」の購入で、かわいく持ち運べる「キーリングチャーム」や、2500円以上購入で「クリアデューバーム」、3500円以上購入で「ツイードポーチ」がもらえますよ！
POP UP限定価格の商品もあるから、お得に購入できるのはもちろん、姉妹ブランド「TAG（タグ）」のコスメも一緒に試せるのもうれしいですよね。
ここでしかGETできない特典につい惹かれちゃうから、買いすぎにはご注意ください！
無料でレシート風フォトが撮れるブース&デコレートゾーンもあるの
「too cool for school」のコスメが楽しめるのはもちろん、“体験”が楽しいのも今回のPOP UPの魅力。
ご紹介したいのがこちらのデコレートゾーン！こちらは2階のエリアで体験ができます。
POP UPで購入した商品だけでなく、「too cool for school」の商品であれば、オリジナルシールでのデコレート体験ができるんです。
自分好みにカスタムできちゃうから、1軍コスメになること間違いなしですよ！
また、同じく2階では公式SNSフォローでレシート風の写真が撮影できるフォトブースも設置されるといいます。
POP UPの来場記念に、思い出フォトも楽しんじゃいましょう。
POP UPの豪華すぎる特典にびっくり。無料でコスメをGETしよ
今回ご紹介したPOP UP「Archive your colors」ですが、SNSフォロー＆事前来場予約をするだけで、なんと人気製品「フロッタージュペンシル」、「アイグリッツ」、「デューイーキーリングポーチ」の3種セットがもらえちゃうんです！
「デューイーキーリングポーチ」には、ランダムでうさぎチャームが入っているそうなので、わくわくしながらGETしてみてくださいね◎
残念ながら、好評につき事前予約は終了してしまったようですが、事前予約なしでも「アイグリッツ」の1〜5号をランダムで1個もらえるのだとか。
こちらも数に限りがあるので、早めに足を運ぶことをおすすめします！
神イベントすぎて、行くしかない
約1週間の限定開催だから、気になっている人はお早めに◎
この機会に、バズコスメをお得にGETしちゃいましょう！
POPUP「Archive your colors」
会場：RAND青山（東京都港区北青山3丁目15-5 ポルトフィーノ）
期間：2025年10月19日（日）〜26日（日）
時間：11:00〜19:30 ※受付・入場は19:00まで
日本公式Instagram：@toocoolforschool_official_jp