FC東京、FWマルセロ・ヒアンが右ハムストリングス肉離れで全治4〜6週間…長倉幹樹に続き負傷離脱
FC東京は21日、FWマルセロ・ヒアンの負傷を発表した。
クラブの発表によると、ヒアンは14日（火）の練習中に負傷し、チームドクターによる診察の結果、右ハムストリングス肉離れと診断されたとのこと。全治期間は4週間から6週間となっている。FC東京は先月30日にFW長倉幹樹が左足膝蓋骨骨折で全治6週間と診断されたことを発表しており、前線の主軸が立て続けに負傷離脱することとなってしまった。
ヒアンは2002年6月8日生まれの現在23歳。2022年夏にバイーアの下部組織から横浜FCへ加入し、2年後にはサガン鳥栖へ活躍の場を移した。今シーズンはFC東京にレンタル加入し、ここまで明治安田J1リーグで28試合出場8ゴール1アシスト、JリーグYBCルヴァンカップで2試合出場3ゴール、天皇杯で2試合出場2ゴールという成績を残している。
FC東京はここまで34試合を消化した2025明治安田J1リーグでここまで11勝9分14敗という成績を残し、勝ち点「42」の11位につけている。
