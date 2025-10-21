欧州遠征に臨むなでしこジャパン、北川ひかるがケガで不参加に…C大阪の白垣うのを初招集

日本サッカー協会（JFA）は21日、欧州遠征に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー変更を発表した。



北川ひかる（エヴァートン／イングランド）がケガのため不参加となり、代わって白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）が追加招集されることに。白垣はなでしこジャパンへの初招集となった。



白垣は2005年10月11日生まれの現在20歳。なでしこジャパンへの初招集に際し、所属クラブの公式サイトを通じて「この度、なでしこジャパンに初招集されました。自分のプレーを全力で出し、招集され続けられるようアピールしてきたいと思います。応援よろしくお願いします！」と意気込みを語っている。



なお、なでしこジャパンは18日にもメンバー変更を発表。山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）がコンディション不良のため不参加となり、代わって籾木結花（エヴァートン／イングランド）が追加招集された。



なでしこジャパンは現地時間24日にイタリア女子代表、4日後にノルウェー女子代表と対戦。両試合とも『ABEMA』での無料配信が予定されている。