Èþ¤·¤¹¤®¤ÆÁÐ»Ò¤«¤È¡Ä½©»³À®·®¤ÎºÊSHIHO¡¢13ºÐÌ¼¥µ¥é¥ó¤È¤Î¡È¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÚPHOTO¡Û
½©»³À®·®¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ ¤è¤·¤Ò¤í¡¢¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡ÊÌðÌî»ÖÊÝ¡Ë¤ÈÌ¼¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤È¸«Ê¶¤¦¡ÈÈþ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÊª¤ÎÁÐ»Ò¤«¤È¡ÄSHIHO¤È¥µ¥é¥ó¤Î¡ÈÈþËÆ2SHOT¡É
´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡Øeyesmagazine¡Ù¤ÏºÇ¶á¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆSHIHO¤È¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤¢¤ë°¦¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿´¤Î¤è¤¦¤Ë¡£Êì¤ÈÌ¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¡¢¤½¤·¤ÆÌðÌî»ÖÊÝ¤È¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¡£ÊìÌ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¶á¤¤Í§¿Í¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»þ¡¢°ìÈÖÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎDNA¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë²ÚÔú¤ÊÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¿Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤ÏÉáÃÊÃåÍÑ¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÊì¿Æ¾ù¤ê¤ÎÌÜÉ¡Î©¤Á¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸«¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢SHIHO¤Ï1976Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î49ºÐ¡£2009Ç¯10·î18Æü¤Ë½©»³À®·®¤È·ëº§¤·¡¢2011Ç¯10·î24Æü¤ËÌ¼¤Î¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤Ï¸½ºß¡¢13ºÐ¤Ê¤¬¤é¿ÈÄ¹¤¬170cm¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊìSHIHO¤Ë¼¡¤°¡È¥â¥Ç¥ë¡É¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë