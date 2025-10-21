Stray Kids、ダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』でカムバック決定！11月21日リリース

ボーイズグループStray Kidsがダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』で約3カ月ぶりに“超高速カムバック”する。

【写真】ヒョンジン、強烈なグリーンヘアに反響

来る11月21日、Stray Kidsはミックステープ『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースする。

去る10月20日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSにトラックリストのイメージを公開し、新アルバムに向けた期待感を高めた。

これによると、Stray Kidsはダブルタイトル曲『Do It』『DIVINE』を筆頭に『Holiday』『Photobook』『Do It（Festival Version）』まで、計5曲の新曲をリリースする。今回もグループ内のプロデューシングチームである3RACHAのバンチャン、チャンビン、ハンが全曲の制作に参加した。

（写真＝JYPエンターテインメント）

トラックリストのなかの冊子は、トレーラーで恐怖によって止まってしまった世界に亀裂を入れ、治癒と変化へと導く現代版の“仙人”として登場するメンバーたちの記録だ。

それぞれの記録のなかには、5つの新曲のキーワードと雰囲気を垣間見ることができるイラストが挿入されており、好奇心を刺激する。今後リリースされる『DO IT』のリミックスアルバムのトラックリストもまた目を引く。

なお、Stray Kidsのミックステープ『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は11月21日14時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）