辻希美、 オフショルドレスで夫・杉浦太陽との2ショット披露「絵になる」「美男美女」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】タレントの辻希美が10月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でタレントの杉浦太陽とのドレスアップスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】辻希美「絵になる」「美男美女」話題の夫婦ショット
辻は「昨日の夫婦shot」とつづり、ドレスアップした姿で顔を寄せ合う夫婦の写真を公開。杉浦は蝶ネクタイを付けた黒いタキシード姿であり、辻はオフショルダードレスを着て、にっこりと笑顔でグラスを乾杯したり、料理を食べたりと仲の良さが際立つショットとなっている。
この投稿に「仲良し」「絵になる」「憧れの夫婦」「笑顔が素敵」「美男美女」「可愛くて尊い」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、杉浦太陽との正装姿を投稿
◆夫婦写真に反響
