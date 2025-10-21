蜂谷晏海（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が10月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。

◆蜂谷晏海、手作りの「蒸しハンバーグ」披露


蜂谷は「さぁ、月曜からも頑張ろう」とつづり、手料理の写真を投稿。「1口目より、3口目4口目に美味しさがグッとくる」という「蒸しハンバーグ」をメインに「改良の余地あり」という「たまねぎスープ」やサラダなど献立を紹介した。

◆蜂谷晏海の投稿に反響


この投稿に「料理上手で憧れる」「さすがハンバーグ（笑）」「栄養満点」「美味しそう」「食欲そそられる」などといったコメントが寄せられている。

井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）

