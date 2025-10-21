【ペーパーシアター ツミカサ ワノ国】 【ペーパーシアター ツミカサ エッグヘッド】 12月発売予定 価格：各5,280円

エンスカイはペーパークラフト「ペーパーシアター ツミカサ ワノ国」、「ペーパーシアター ツミカサ エッグヘッド」を12月に発売する。価格は各5,280円。

「ペーパーシアター ツミカサ」は「ペーパーシアター」のノウハウを発展させ、“紙を積み重ねる”という新しい表現方法で、キャラクターや名シーンを立体的に再現できる新シリーズ。完成後は正面だけでなくさまざまな角度から作品を楽しめるのも大きな魅力だ。

ツミカサ第1弾は、TVアニメ『ONE PIECE』から、「ワノ国編」と「エッグヘッド編」が登場する。作りごたえのある工程と、完成後は360°多方向から楽しむ事ができる。さらに完成後には麦わら一味の海賊旗デザインが施された透明ブリスターケースに飾れる仕様となっている。

【ペーパーシアター ツミカサ ワノ国】【ペーパーシアター ツミカサ エッグヘッド】

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション