¡¡¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¿Í¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤Ï¡¢¼ù¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢Êì¡¦¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤òÊú¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Ï¤ë¤Ï¼ù¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¡¢2¿Í¤Ï¸ø±à¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤³¤Ï¤ë¤Îºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¼ù¤Ï¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢Èá¤·¤ß¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢Êì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤ÆÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿¿¶×¤Î»Ñ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢³¤ÅÍ¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¡¢¤æ¤º¤Ï¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¡¢ÊË¡Ê¾®ß·Îµ¿´¡Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÎËÂÀ¡ÊÀ¾³À¾¢¡Ë¤«¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î°äÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é700Ëü±ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ø±à¤Ç°ì½ï¤Ë¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö»×¤¤¤ò¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤âÊÂ¤ó¤ÇÆ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦´ó¤êÅº¤¤Êý¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê±éµ»¤¬¤¹¤Æ¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤ËÅö¤¿¤ê»¶¤é¤«¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤À¤±¤Ë¡¢¿¿¶×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¿¿¶×¤Î¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡Ö°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÎ¦¤¯¤ó¤ÎÄ«¤Î¤ª¤â¤é¤·¤Ï²¿¤«¤ÎSOS¤«¤Ê¡£¼ù¥Ñ¥Ñ´èÄ¥¤ì¡×¡Ö»öÌ³½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÎ¦¤¯¤ó¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¤¹¤Æ¤¡£»öÌ³½ê¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ëµã¤±¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£