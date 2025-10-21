&TEAM・K、上品で豊かな感性が際立ったスペシャルムービー公開 「SAM′U（サミュ）」新ビジュアルも
9人組グローバルグループ・&TEAMのKが5月よりアンバサダーを務める、韓国スキンケアブランド「SAM'U（サミュ）」の新ビジュアルが解禁。“ガラクトポア”ラインの魅力を引き出すスペシャルムービー＆インタビュー動画も、きょう21日よりSAM'U公式HPやSNSにて同時公開される。
【写真】透明感とピュアさを鮮やかに表現した&TEAM・Kの新ビジュアル
今回のクリエイティブでも、“ガラクトポア”ライン（ガラクトポアオーツートナー、ガラクトポアセラム）の特徴をKのしなやかな所作で体現。こちらの新ビジュアルは、SAM'U公式サイトやSNSにて展開予定となっている。
新ビジュアルでは、「ガラクトポア オーツートナー」と「ガラクトポア セラム」の魅力をそれぞれの質感と世界観で表現。「ガラクトポア オーツートナー」は、澄んだ酸素感とひんやりとした水分感をまとったスカイブルームードの中で、透明なテクスチャーとバブル粒子を際立たせ、素肌と自然に調和する様子を演出している。
一方、「ガラクトポア セラム」は淡いブルートーンの背景とライティングのもと、肌のキメを整える商品としての繊細さと清潔感を際立たせている。両商品ともブランドアンバサダーのKの存在感を通じて、ブランドが大切にする透明感とピュアさを鮮やかに表現している。
新たに公開するスペシャルムービーではKのしなやかな所作や繊細な表情が丁寧に切り取られ、見る人を惹き込むような映像を提供。特に視線の動きや指先のジェスチャーを生かした演出により、Kならではの上品で豊かな感性が際立った映像に。また、今回も“ガラクトポア”ラインの魅力である“みずみずしさ”を訴求する内容となっている。
【写真】透明感とピュアさを鮮やかに表現した&TEAM・Kの新ビジュアル
今回のクリエイティブでも、“ガラクトポア”ライン（ガラクトポアオーツートナー、ガラクトポアセラム）の特徴をKのしなやかな所作で体現。こちらの新ビジュアルは、SAM'U公式サイトやSNSにて展開予定となっている。
一方、「ガラクトポア セラム」は淡いブルートーンの背景とライティングのもと、肌のキメを整える商品としての繊細さと清潔感を際立たせている。両商品ともブランドアンバサダーのKの存在感を通じて、ブランドが大切にする透明感とピュアさを鮮やかに表現している。
新たに公開するスペシャルムービーではKのしなやかな所作や繊細な表情が丁寧に切り取られ、見る人を惹き込むような映像を提供。特に視線の動きや指先のジェスチャーを生かした演出により、Kならではの上品で豊かな感性が際立った映像に。また、今回も“ガラクトポア”ラインの魅力である“みずみずしさ”を訴求する内容となっている。