66歳・渡辺謙、バースデーケーキのサプライズに驚き 抱負は「健康で笑顔の1年を過ごせるように」
俳優の渡辺謙（66）が21日、都内で行われた『ブルネロ クチネリ銀座店リニューアルオープニングセレモニー』に出席。この日迎えた渡辺の誕生日を祝うサプライズに驚きの表情を見せた。
【写真】照れ笑い？微笑みながらマイクを握る渡辺謙
長年にわたりブランドを愛用している渡辺と小雪が、スペシャルゲストとしてイベントに参加。この日は、渡辺の66歳の誕生日当日ということで、渡辺本人にはサブライズで、クチネリ氏よりソロメオ村のオリーブの樹をイメージしたバースデーケーキが贈られた。
突如登場したケーキに、渡辺は驚きと戸惑いの表情を見せつつ、「僕がこの日にイベントやるって決めたわけじゃないですよ？」と笑いを誘いつつ、抱負を聞かれると「そんなに大志を描いているわけではないので、健康で笑顔の1年を過ごせるようにしたいです」とにっこり。さらに贈られたクチネリ氏からのプレゼントが入った紙袋を手渡されると、うれしそうに笑顔を向けていた。
ブルネロ クチネリは、1978年、イタリア・ウンブリア地方にて創業。最高級の素材とイタリアの卓越したクラフツマンシップにより、“ジェントル・ラグジュアリー（思いやりのあるラグジュアリー）”を体現するブランド。カシミアをはじめとする上質な素材使いと、タイムレスで洗練されたデザインは、世界中の顧客から高い評価を受けている。さらに、創業以来掲げてきた「人間主義的資本主義」という理念のもと、倫理性と持続可能性を重視した事業活動を展開し、森羅万象との調和を追求するブランドとして確固たる地位を築いている。
イベントにはほかに、フェデリカ夫人、ブルネロ クチネリ社CEOのルカ・リサンドローニ氏、ブルネロ クチネリ ジャパン代表取締役社長の宮川ダビデ氏が参加した。
