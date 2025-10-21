¸µÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸¼Â¹¡¦40ºÐ¥â¥Ç¥ë¡¡7·îÃÂÀ¸¤ÎÄ¹½÷¤Î¤ªµÜ»²¤ê¡õ¤ª¿©¤¤½é¤áÊó¹ð¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÅÄÆàº»¡Ê40¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¤Î¤ªµÜ»²¤ê¤È¤ª¿©¤¤½é¤á¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯1·î¤ËÆ±¤¸Ç¯¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤·¡¢º£Ç¯7·î2Æü¤ËÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ªµÜ»²¤ê¡õ¤ª¿©¤¤½é¤á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ªÃåÊªÃå¤Æ¡¡Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡¡¤ªÅ·µ¤¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊì»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î100Æü¡£½çÄ´¤Ë¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤·¡¡ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤ÈÆü¡¹¼Â´¶¡£¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¤ª¿©¤¤½é¤á¡×¡Ö#¤ªµÜ»²¤ê¡×¡Ö#Æü»Þ¿À¼Ò¡×¡Ö#Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö#¤Ê¤ÀËü¡×¡Ö#ÃåÊª¡×¡Ö#Ë¬ÌäÃå¡×¡Ö#¥Ï¥Ä¥³¥¨¥ó¥É¥¦¡×¡Ö#ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¡×¡Ö#ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡×¡Ö#À¸¸å3¥ö·î¡×¡Ö#À¸¸å3¥ö·î¥Ù¥Ó¡¼¡×¡Ö#À¸¸å100Æü¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶ÉÇ§Äê¡¡¥µ¥¦¥Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Âè20ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¹â¶¶À§À¶¤Î¸¼Â¹¤ËÅö¤¿¤ë¡£