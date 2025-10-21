ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤âÆþ³Õ¡¢¾¾Åç»á¤ÏÊäº´´±
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï21Æü¸á¸å¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£½÷À¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤Ï·ûÀ¯»Ë¾å½é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤«¤é1¥«·îÈ¾¤ò·Ð¤ÆÀ¯¸¢¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£¹â»Ô»á¤ÏÄ¾¤Á¤ËÁÈ³Õ¤ËÃå¼ê¤·¡¢¹Äµï¤Ç¤Î¼óÁêÇ¤Ì¿¼°¤È³ÕÎ½Ç§¾Ú¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Æâ³Õ¤Ç¤ÏºâÌ³Áê¤ËÊÒ»³¤µ¤Ä¤¸µÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¡¢ËÉ±ÒÁê¤Ë¼«Ì±ÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤òÌ³¤á¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ¸µËÉ±ÒÀ¯Ì³´±¤ò·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£ÎëÌÚ·ûÏÂ¸µÇÀÎÓ¿å»ºÉûÂç¿Ã¤òÇÀÁê¡¢Ê¿¸ýÍÎ¸µË¡Ì³ÉûÂç¿Ã¤òË¡Áê¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ë¤ÏÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤Ë¾¾ËÜÍÎÊ¿¸µ·Ð»ºÉûÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¡£¾åÌî¸°ìÏº¸µºâÌ³ÉûÂç¿Ã¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â¸µ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¤ÈËÒÌîµþÉ×»²±¡µÄ°÷¤â½éÆþ³Õ¤µ¤»¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¼óÁêÊäº´´±¤Ë°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¡¢¼«Ì±¤Î¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Áê¡¢°æ¾åµ®Çî¸µºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£