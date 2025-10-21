¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¡Êº¸¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡á21Æü¸áÁ°11»þ25Ê¬¡¢¹ñ²ñ

¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï21Æü¸á¸å¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£½÷À­¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤Ï·ûÀ¯»Ë¾å½é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤«¤é1¥«·îÈ¾¤ò·Ð¤ÆÀ¯¸¢¤ò°ú¤­·Ñ¤°¡£¹â»Ô»á¤ÏÄ¾¤Á¤ËÁÈ³Õ¤ËÃå¼ê¤·¡¢¹Äµï¤Ç¤Î¼óÁêÇ¤Ì¿¼°¤È³ÕÎ½Ç§¾Ú¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤òÈ¯Â­¤µ¤»¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿·Æâ³Õ¤Ç¤ÏºâÌ³Áê¤ËÊÒ»³¤µ¤Ä¤­¸µÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¡¢ËÉ±ÒÁê¤Ë¼«Ì±ÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤òÌ³¤á¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ¸µËÉ±ÒÀ¯Ì³´±¤ò·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£ÎëÌÚ·ûÏÂ¸µÇÀÎÓ¿å»ºÉûÂç¿Ã¤òÇÀÁê¡¢Ê¿¸ýÍÎ¸µË¡Ì³ÉûÂç¿Ã¤òË¡Áê¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£

¡¡·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ë¤ÏÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤Ë¾¾ËÜÍÎÊ¿¸µ·Ð»ºÉûÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¡£¾åÌî¸­°ìÏº¸µºâÌ³ÉûÂç¿Ã¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â¸µ´Ä¶­ÉûÂç¿Ã¤ÈËÒÌîµþÉ×»²±¡µÄ°÷¤â½éÆþ³Õ¤µ¤»¤ë¡£

¹â»Ô»á¤Ï¼óÁêÊäº´´±¤Ë°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¡¢¼«Ì±¤Î¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Áê¡¢°æ¾åµ®Çî¸µºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£

¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Êº¸¡Ë¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡á9·î¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÅÞËÜÉô

Æü»Þ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤­»²±¡µÄ°÷¡Ê±¦¡Ë¤é¤È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¡á9·î¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®