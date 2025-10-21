SHANLINGの見せるCDプレーヤー。音楽と一緒に街を歩こう
CDを見せつけようぜ！ 街に！
ここ数年、モダンな装いのCDプレーヤーが増えてきています。SHANLINGの「EC Zero」もその1つ。 一体成形のソリッドアルミニウム筐体に、CDの盤面を見通せるクリアパネルを組み合わせています。
アルミのシルバーに黒のパネルが、80'sなパナソニック／テクニクスの全自動レコードプレーヤーSL-10やSL-5に似た雰囲気を醸し出しているのも、小粋さを感じるところ。
そこにカラフルなCDを入れるじゃないですか。こんなのもうCDを飾る額縁じゃないですか。聴くだけじゃない。見てるだけでも、楽しさが伝わってくるプロダクトデザインですよね。
そこに、です。最初にご紹介した画像を改めて見てください。
別売りオプションではありますが！ 専用キャリングケースが！ キュート！
もちろんバッテリー内蔵ですから、CDとお出かけできるソリューションの完成です。おめでとうございます。
ハイグレードなDACであるAKM AK4493Sを搭載し、磁気吸着によるCDのマウントや、パワフルなヘッドホンアンプ部など細部にいたるまで完成度高い。お、Bluetoothも搭載してるじゃないですか。有線イヤホン/ヘッドホンだけじゃなく、ワイヤレススピーカーとも合わせられますね。
本体価格5万1975円。専用キャリングケースは5,940円。CDをたくさん収集してきた方ならば、これ、決して高い買い物ではないですよ。
SHANLING EC Zero ポータブルCDプレーヤー
51,975円
Amazonで見るPR
Source: SHANLING