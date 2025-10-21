「誰！？」人気芸人、別人級ショットに驚きの声！ 「本気で勘違いしました」「違う世界線から来た」
お笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀さんは10月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。別人のような姿を公開し、驚きの声が寄せられています。
【写真】錦鯉・長谷川の別人級ショット
ファンからは「誰！？」「本気で勘違いしました」「違う世界線から来たまさのりさん」「めっちゃうさんくさい」「どこの政治家かと思いましたw」「ツッコまれた時にズレない？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】錦鯉・長谷川の別人級ショット
「どこの政治家かと思いましたw」長谷川さんは「こーんにーちわーー！！ おはようございます！！」とつづり、1枚の自撮り写真を投稿。スキンヘッドがトレードマークの長谷川さんですが、今回は白髪混じりのかつらを被っています。また、グレーのスーツを着用しているのも普段と雰囲気が違い、まるで別人のようなルックスです。
過去にはくま耳姿も披露9月29日の投稿でも「こーんにーちわーー！！ おはようございます！！」とつづり、自撮り写真を公開していた長谷川さん。こちらでは、スキンヘッドの上からくま耳を着用しています。ファンからは「今日は一段と可愛いなぁ」「ラブリーおじさん」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)