『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』一番くじに初登場！ ジャック＆ゼロのフィギュアなど展開へ
ミュージカル映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』を題材にした「一番くじ〈ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス〉」が、10月31日（金）13時00分から、「一番くじONLINE」限定で発売される。
【写真】B賞はゼロの「お散歩ポシェット」！ ラインナップ一覧
■作品の世界観を楽しめるラインナップ
今回登場するのは、1993年に公開されたティム・バートンのストップモーションアニメ『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の雑貨アイテムがそろう、全8等級28種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞は、物語の主人公ジャック・スケリントンとペットの幽霊犬ゼロのヴィネットフィギュアで、優しくほほ笑むジャックと宙を自由に飛び回るゼロの立体感、背景のジャックの家まで、作品の世界観が丁寧に表現されている。
また、B賞にはジャックのそばをひらひらと飛び回るゼロをイメージした「お散歩ポシェット」、C賞にはゼロのアップリケ付き「おさいふポーチ」が用意されるほか、D賞にはゼロとヴァンパイア・テディのこわかわいい「ぬいぐるみマスコット」を展開。
そのほか、「巾着アソート」、「毎日がハロウィン ラバーコレクション」、「クリアファイル＆ステッカー」もそろう。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、ヴィネットフィギュアの背景が“月の見える丘”になった特別版フィギュアが提供され、作品の魅力がたっぷり詰まった内容となっている。
