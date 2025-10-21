中国上空で見られたオリオン座流星群/Xue Bing/VCG/Getty Images

（ＣＮＮ）世界各地で今週、オリオン座流星群が明るい光の軌跡を空に散りばめる壮大な天体ショーが繰り広げられる。

天文情報サイト「アーススカイ」によると、時に火球を伴うこともあるオリオン座流星群は、米東部時間２０日午後８時ごろにピークを迎える予定。

米流星協会の火球報告コーディネーターを務めるロバート・ランスフォード氏は、オリオン座流星群には明確なピークがないので、「その夜が雲に覆われてもがっかりすることはない」と述べた。「翌日の夜やその次の日でもほぼ同じ活動が見られる」

農事歴によれば、今年のオリオン座流星群は新月と重なるため、月明かりの影響を受けずに明るい流星を観測できる。天候が良ければ、１時間あたり１０〜２０個の流星が見られる可能性がある。

ランスフォード氏は、オリオン座流星群は高速で移動し、多くはほんの一瞬で消えてしまうと指摘した。「明るい流星は持続する光跡を生じることがあり、これは流星が消えた後に残る煙のような軌跡だ」

運が良ければ複数の流星群を観察できる可能性がある。おうし座南流星群も活動中で、満月前後の１１月４日から５日にかけてピークを迎える見込みだ。

オリオン座流星群はオリオン座の方から流れ、よりゆっくりとしたおうし座南流星群はさらに西のおうし座から現れる。ランスフォード氏は「まるで戦いを繰り広げているかのようだ。遅い流星は東のオリオン座へ向かって飛来し、速い流星は西のおうし座へ向かって飛来する」と語った。

観測する際は、南の空を見上げ、２０日午後１０時ごろか、２１日午前４〜５時ごろに屋外に出るのが最適だという。

オリオン座流星群の源

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）によると、オリオン座流星群はハレー彗星（すいせい）が残したちりの中を地球が通過することで発生する。

ランスフォード氏は、「ハレー彗星は地球の軌道を２回横切る」と説明する。１０月に軌道に入り込む際にオリオン座流星群を、５月上旬に抜ける際にみずがめ座エータ流星群を発生させるという。

ハレー彗星は１９８６年以来、地球から観測されていない。公転周期はおよそ７６年で、ＮＡＳＡによれば次に地球の上空に姿を現すのは２０６１年と予想されている。

今後の主な流星群

・おうし座南流星群 １１月４〜５日

・おうし座北流星群 １１月１１〜１２日

・しし座流星群 １１月１６〜１７日

・ふたご座流星群 １２月１３〜１４日

・こぐま座流星群 １２月２１〜２２日