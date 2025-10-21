国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「師弟と因縁フォーエバー」が10月11日に行われ、73歳の大ベテラン・森山茂和が優勝、12年ぶりのファイナル行きを決めた。

1981年に誕生した日本プロ麻雀連盟の創設メンバーで、3代目会長でもある森山が、久々に闘将ぶりとアトミックリーチでファンを沸かせた。予選B卓をトップ通過すると、決勝卓では前半の東場をラス目で折り返すも、親番の南1局では、リーチ・一発・ツモ・タンヤオの満貫、1万2000点で2着目まで浮上。トップ目を走る浅井裕介を猛烈に追いかけ始めた。

さらに南3局、1万2200点差を追いかける中、リーチ・ツモ・タンヤオ・ドラの満貫、8000点でついに逆転。南4局では1800点差だったが、ここで浅井が痛恨の放銃。南4局2本場では、自ら仕掛けて早アガリし、激戦にケリをつけた。

試合後、森山は優勝を手繰り寄せた南3局を振り返る「連盟の道場のお客さんにアトミックリーチを頼まれていた」と笑いながら明かすと、「浅井君がいたから結構頑張った。プロ連盟3人いて、浅井君に負けちゃマズいと思った」とも語っていた。

【決勝結果】

1位 森山茂和

2位 浅井裕介

3位 伊藤優孝

4位 瀬戸熊直樹

