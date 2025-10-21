もっちりサクサク感にやみつき！『れんこんチヂミ』薄切り＆すりおろしのダブル使いで

れんこんの魅力をとことん味わう『れんこんチヂミ』。

すりおろしたれんこんで生地はもちっと、輪切りをのせて表面はカリッと香ばしく。ダブル使いだからこそ生まれる、食感のコントラストがたまりません！

『れんこんチヂミ』のレシピ

材料（2人分）

れんこん……200g

ハム……2枚（約40g）

ねぎ……1/3本（約30g）

〈生地〉

小麦粉……大さじ4

片栗粉……小さじ1

塩……少々

ごま油……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

れんこんは皮をむき、薄い輪切りを8枚とって、水に5分ほどさらし、ざるに上げて水けをきる。残りはすりおろし、ボールに入れる。ハムは幅5mmの細切りにする。ねぎは斜め薄切りにする。

（2）生地を作る

（1）のすりおろしたれんこんのボールに、〈生地〉の材料を加え、ゴムべらでさっくりと混ぜる。粉っぽさがなくなったら、ハム、ねぎを加え、さっと混ぜる。

（3）焼く

直径20cmのフライパンを弱めの中火で温め、ごま油小さじ1を広げ入れる。（2）の生地を流し入れて広げ、表面に（1）の輪切りにしたれんこんを並べてはりつける。5分ほど焼き、上下を返してさらに5〜6分焼く。ごま油小さじ2を鍋肌にそうように回し入れ、生地の縁がカリッとするまで焼く。フライパンよりひとまわり大きい器をかぶせ、フライパンごと返して取り出し、食べやすく切って器に盛る。

焼きたての香ばしい香りと、れんこんのもちっと食感。素朴なのにクセになる味わいを、ぜひ熱々のうちに楽しんで！

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）