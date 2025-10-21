◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦 ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

マリナーズのＣ・ローリー捕手（２８）が２０日（日本時間２１日）、３勝３敗で迎えた運命のア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦、敵地・ブルージェイズ戦に「２番・捕手」で先発出場。２試合ぶりのポストシーズン（ＰＳ）５号ソロを放った。

１点リードの５回先頭。１ストライクから右腕バーランドの２球目、９３・８マイル（約１５１キロ）チェンジアップを捉えた。打球速度１０２・１マイル（約１６４・３キロ）、打球角度３５度、飛距離３８１フィート（約１１６・１メートル）で右翼の自軍ブルペンに打ち込んだ。今シリーズでは第１、３、５、７戦と奇数の試合では全て本塁打をマークした。

今季のレギュラーシーズン（ＲＳ）では捕手＆両打ちの選手としては史上最多の６０本塁打をマークし、１２５打点２冠に輝いた。これで今季「６５本塁打」となり、２０２２年にヤンキースのＡ・ジャッジが記録した６４発（ＲＳで６２本、ＰＳで２本）を更新。ＲＳとＰＳの両方で一発を放った選手としては歴代単独トップに躍り出た。

全３０球団で唯一ワールドシリーズに出場したことがないマリナーズ。本拠地で行われた今シリーズ第５戦に勝利し、悲願達成に王手をかけたが、前日１９日（同２０日）の第６戦で敗れて逆王手をかけられた。勝てば大谷翔平投手（３１）らを擁するナ・リーグ２連覇のドジャースと激突することになる。