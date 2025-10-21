即完売の人気弁当を現地実食レポ！ジェフユナイテッド田中和樹選手のコラボ弁当／千葉

10月4日（土）、Jリーグクラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」のホーム・フクダ電子アリーナで、選手プロデュースの限定お弁当が販売されました！

今回は人気の選手、田中和樹選手による「富里産野菜を使った豚肉のしょうが焼き弁当」。300食限定でした。

ジェフィがお出迎え！ 時折ぽつぽつと雨が降りかけましたが、なんとか曇りで持ちこたえました。

10:30スタートでしたが、10：00前にはすでに行列ができて……最高80人近くまで列ができました！

行列が絶えず売れつづけ、なんと1時間10分で完売！ ３つ４つとまとめ買いのお客さまも少なくなく、最高で9つお買い上げのかたも！

さらに田中選手にメッセージをお願いします！ と呼びかけたところ、多くのファンがポスターに書き込みをしてくれました。

『リハビリ頑張ってください』『焦らずで大丈夫、待ってるよ』『いっしょにJ1へ行こう！』などと温かいメッセージばかり。書き込んでくださったみなさま、ありがとうございました！

お弁当とともに試合開始！

お弁当は、田中選手のお写真＆裏面にメッセージカード入りです！ このメッセージカードを楽しみに購入くださったかたもいらっしゃいました。

しょうが焼きは富里産しょうががしっかりきいていて、ご飯がすすむ味つけです！ さつまいもとれんこんの甘酢炒めの、れんこんのシャキシャキ感も最高〜！ 甘めの卵焼きとポテトサラダもおいしかったです♪

フクダ電子アリーナが多くのサポーターで埋まり、大きな声援に包まれました。

SNSでも、お弁当の感想とともに田中選手への励ましメッセージを投稿されるかたが多くいらっしゃいました！

田中選手の復帰を願う、サポーターのみなさまの思いに胸が熱くなりました……！

蘇我駅で、ポスター告知もしてくださいました。ありがとうございました♪

次回は11月9日、鳥海晃司選手プロデュースの「旨塩ねぎから揚げ弁当」を販売します！ お楽しみに〜！