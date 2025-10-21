¸µTBS¡¦ºûÀîÍ§Î¤¥¢¥Ê¡¡»Ð¤Î¿¦¶È¤ò¹ðÇò¡ÖÅÙ¶»¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç±¿Å¾¤â¤á¤Á¤ã¤¦¤Þ¡×¡Ö»Ð¤Î¤è¤¦¤Ë´Î¿ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Çµ¯¶È²È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûÀîÍ§Î¤¡Ê35¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ð¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ä«¤Ï±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¡¡@adlinhue ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥ê¥ó¥°¡¡²¿¥ö·î¤«¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ±¿Å¾ÀÊ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÍ·¤Ó¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¡£¡ÊÌ¼¡Ë¤Ï1½µ´ÖµþÅÔ¤ÎµÁÉãÊì¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡µ¢Âð¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¼è¤é¤ì¤½¤¦¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ð¤Ï·úÃÛ»Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é»ñºà¾è¤»¤Æ¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤âÍ¾Íµ¤ÇÅ¾¤¬¤»¤Á¤ã¤¦¡¡¿·³ã¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥å¡¼¥ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¡ÅÙ¶»¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç±¿Å¾¤â¤á¤Á¤ã¤¦¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È»Ð¤Î¿¦¶È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÁ÷·Þ¤â¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î´Ö1¿Í¤Ç¹âÂ®¾è¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Î³¬ÃÊÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¼ùÄ®¡Á²â¥ö´Ø¤Î¤¿¤Ã¤¿¤Î7Ê¬¤À¤±¡£¾Ð¡¡»Ð¤Î¤è¤¦¤Ë´Î¿ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºûÀî¥¢¥Ê¤Ï2013Ç¯¡¢°ìÈÌ¿¦¤È¤·¤ÆTBS¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤ëAD¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2014Ç¯¡¢ÊÔÀ®¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤ØÅ¾Â°¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¡£
¡¡17Ç¯12·î¤Ë¸µ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÂÀÅÄÍºµ®»á¤È·ëº§¡£19Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù½Ð»º¡£21Ç¯2·îËö¤ÇTBS¤òÂà¿¦¡£Æ±·î22Æü¤Ë¿·²ñ¼Ò¡Ösetten¡×¤ÎÀßÎ©¤òÊó¹ð¤·¡¢23Ç¯6·î¤Ë¤Ï¿·²ñ¼Ò¡ÖNewMe³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·CCO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£23Ç¯12·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£